Trečiadienį Marijampolės savivaldybės salėje vyko paskaita, kurią organizavo Marijampolės apskr. VPK bendruomenės pareigūnės, vykdydamos projektą „Pasirinkimai kuria ateitį“.
Konferencijos lektorius Vytenis Grigas su jaunimu diskutavo apie nusikalstamumo priežastis, agresijos kilmę ir saugios aplinkos kūrimo svarbą, aptarė psichoaktyvių medžiagų vartojimo problemos ir jų poveikį jaunimo elgsenai bei socialiniam saugumui.
Nuoširdžiai dėkojama Marijampolės savivaldybei už projekto finansavimą ir palaikymą, o vicemerui Ričardui Bagdonavičiui už sveikinimą ir nuolatinį bendradarbiavimą.
Taip pat dėkojama ugdymo įstaigų vadovams už sudarytas galimybes jaunimui dalyvauti ir mokytojoms bei darbuotojoms – už palydėjimą ir rūpestį renginio metu.