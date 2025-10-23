Ketvirtadienio vakarą Marijampolės Poezijos parke sužibo šimtai švieselių – čia jau penktąjį kartą atidaryta šviečianti moliūgų alėja. Šiemet renginys kvietė miestiečius pasinerti į magišką Helovino pasaulį, kupiną burtų, paslapčių ir rudeniško jaukumo.
Mistiškas atidarymas: raganaitės, burtai ir paslaptingasis Varnas
Šventės pradžia išties stebino – Poezijos parkas virto magiška scena, kai raganaičių ir jų padėjėjų choreografija sukūrė paslaptingą, mistišką atmosferą.
Renginį šiais metais vedė aktorė ir užburiančio balso savininkė Aistė Motiejūnaitė, kuriai talkino paslaptingasis padėjėjas Varnas.
Vedėjų duetas pabrėžė, kad šį vakarą Marijampolėje netrūks stebuklų, nes čia susirinko visi magiško pasaulio atstovai .
Moliūgų alėja – rekordinė
Šių metų moliūgų alėja – rekordinė. Poezijos parką papuošė daugiau nei penki šimtai išradingai dekoruotų moliūgų, atspindinčių kūrėjų fantaziją ir išmonę.
Nuo klasikinio Helovino išdaigų iki meninių instaliacijų – kiekvienas moliūgas turi savo istoriją.
Moliūgų alėjos kūrime dalyvavo Marijampolės verslo, kultūros, švietimo įstaigos, politinės partijos, bendruomenės ir pavieniai miestiečiai. Kiekvienas jų prisidėjo prie šventės, kuri vienija, džiugina ir skleidžia šviesą.
Meras dėkojo už šviesą ir bendrystę
Renginyje dalyvavęs Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda pasveikino susirinkusius ir dėkojo organizatoriams ir dalyviams už bendruomeniškumą bei kūrybingumą.
„Ši moliūgų alėja – puikus pavyzdys, kaip kūrybiškumas ir bendradarbiavimas gali sukurti tikrą stebuklą. Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šios nuostabios atmosferos – ji nušvies tamsius rudens vakarus,“ – sakė meras.
Helovino dvasia ir pramogos mažiesiems
Šventės metu Poezijos parke netrūko veiklos ir pramogų. Požeminėje perėjoje įsikūrę šiurpūs Helovino personažai kvietė drąsiausius užsukti į savo burtų pasaulį, o ragainaičių namelyje mažieji šventės dalyviai galėjo pasipuošti veidelius – virsti katinėliais, moliūgėliais ar mažaisiais burtininkais.
Vakaro atmosferą sustiprino šimtai švieselių, sukuriančių ypatingą jaukumą ir paslaptį. Poezijos parkas virto vieta, kurioje šviesa nugali tamsą, o ruduo tampa stebuklingas.
Moliūgų alėja veiks iki lapkričio pradžios
Negalėjusieji apsilankyti šventinio atidarymo metu gali tai padaryti artimiausiomis dienomis – šviečianti moliūgų alėja Poezijos parke veiks iki lapkričio 2 dienos.
Per penkerius metus ši iniciatyva tapo ne tik gražia miesto puošmena, bet ir bendruomeniškumo simboliu.
Šviečianti moliūgų alėja primena, kad šviesa, kūrybiškumas ir gerumas gali suvienyti miestą – net ir pačiais tamsiausiais rudens vakarais.
Daugiau šventės akimirkų – socialinio tinklo Facebook profilyje.