Konferencija „Mediacija ugdymo įstaigose“ kviečia susiburti švietimo įstaigų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus bei mokinius, turinčius lyderystės, derybinių įgūdžių, konfliktų valdymo patirties, ir kartu aptarti, kaip mediacija gali tapti svarbiu įrankiu kuriant saugesnę ir draugiškesnę mokyklos aplinką.

Mokykloms siekiant užtikrinti saugią mokymosi erdvę, mediacija suteikia galimybę vaikams aktyviai įsitraukti į šio tikslo įgyvendinimą. Mokiniams ši praktika ne tik leidžia svajoti apie mokyklą be patyčių ir smurto, bet ir praktiškai moko spręsti konfliktus pasitelkiant bendraamžių pagalbą. Mediacija ugdo gebėjimą atpažinti ir valdyti konfliktus dar ankstyvose jų stadijose, o tai prisideda prie geresnio mokyklos mikroklimato. Be to, stiprėja bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai – ne tik tarp mokinių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų.

Rengininio metu mediatorės Eglė Liaukuvienė ir Ūla Dusevičienė supažindins dalyvius su mediacijos pagrindais, tikslais ir pridėtine verte. Taip pat konferencijoje pranešimą skaitys Mediacijos ir edukacijos centro „Mediare“ vadovė Jolanta Tupko Mazur, kuri nuo 2017 metų taiko mediaciją Vilniaus gimnazijoje. Jos pranešime bus aptarta, kaip mokykloms parengiami mediatoriai, kas organizuoja mokymus vaikams, kaip atrenkami mediatoriais galintys tapti vaikai, mokytojai ir specialistai bei kaip įtraukiami tėvai.

Konferencija vyks lapkričio 13 d. 14 valandą Marijampolės savivaldybės administracijos (J. Basanavičiaus a. 1) I aukšto salėje.

Švietimo įstaigų atstovams, kuriems yra reikalingas pažymėjimas, konferencijai reikia užsiregistruoti internetinėje svetainėje www.semiplius.lt. Registracija galima iki lapkričio 12 d. Pažymėjimo kaina – 2.00 Eur. Jei turite klausimų dėl pažymėjimų išdavimo, kreipkitės el. paštu [email protected].