Penktadienį Marijampolės savivaldybės administracijoje apsilankė garbūs svečiai – Europos merginų jaunimo (iki 20 metų) krepšinio vicečempionė Rosita Rusovičiūtė ir jos trenerė Ela Bajorūnienė.
Sportininkę sveikino Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, vicemeras Artūras Visockis, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas Alvydas Zdanys, taip pat Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Loreta Matusevičienė bei Karolis Bauža.
Pasak Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos, Rositos pasirodymas Europos čempionate – tai įkvepiantis pavyzdys jaunajai kartai, o tokie rezultatai garsina Marijampolės vardą tarptautiniu mastu: „Nuoširdžiai smagu matyti marijampoliečius atstovaujančius Lietuvai ir pasirodančius tarptautinėje arenoje. Rosita yra puikus pavyzdys jaunoms mergaitėms, svajojančioms tapti krepšininkėmis – ji įrodo, kad atkakliu darbu, užsispyrimu ir ryžtu galima įgyvendinti net pačias didžiausias svajones ir garsinti ne tik savo gimtąjį miestą, bet ir visą šalį. Linkiu nenustoti tobulėti ir siekti užsibrėžtų tikslų.“
Krepšininkė pasakojo, kad šis čempionatas buvo ypatingas ne tik dėl iškovoto sidabro, bet ir dėl komandos atmosferos. Pasak Rositos, merginos aikštelėje ir už jos ribų jautėsi kaip viena didelė šeima – palaikančios, vieningai siekiančios bendro tikslo ir pasitikinčios viena kita. Nors daugelis iš šalies abejojo jų galimybėmis pasiekti aukštumas, komanda įrodė priešingai – kiekvienos žaidėjos indėlis, atsidavimas ir užsispyrimas lėmė, kad Lietuvos vardas nuaidėjo visoje Europoje. Sportininkė neslėpė džiaugsmo, kad jų kova ir atsidavimas aikštelėje tapo malonia staigmena ne tik varžovėms, bet ir žiūrovams, kurie palaikė merginas iki pat finalo.
Lietuvos merginų jaunimo (iki 20 metų) rinktinė pirmojo etapo rungtynėse pralaimėjo Belgijos ir Ispanijos ekipoms, tačiau dramatiškoje dvikovoje 101:95 įveikė Izraelį. Ši pergalė tapo startu įspūdingam žygiui – aštuntfinalyje lietuvės 62:61 palaužė Slovėniją, ketvirtfinalyje 96:76 užtikrintai įveikė Islandiją, o pusfinalyje po pratęsimo 80:78 triumfavo prieš Švediją. Finale mūsiškėms teko pripažinti Ispanijos rinktinės pranašumą (50:102), tačiau iškovotas sidabras – neabejotinas istorinis pasiekimas.