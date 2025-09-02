Sūduvos krašto medžiotojai prisideda prie krašto apsaugos. Štai rugpjūčio viduryje trys Sūduvos medžiotojų sąjungos Medžiotojų klubo nariai apžiūrinėdami medžioklės plotus pasienyje su Lenkija, krūmuose pastebėjo besislepiančius nelegalius migrantus. Paaiškėjo, kad keturios nepilnametės merginos jau pervažiavo visą Lietuvą ir planavo per Lenkiją pasiekti Vakarų Europą.
Kaip pasakojama Sūduvos medžiotojų sąjungos Facebook paskyroje, medžiotojai Kęstutis Jankeliūnas, Romas Belevičius ir Gintaras Vasiliauskas rugpjūčio 16-osios vakarą, Kalvarijos savivaldybėje krūmuose aptiko tamsiais drabužiais vilkinčius asmenis, kuriuos sulaikė ir perdavė policijos pareigūnams.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė patvirtino, kad pranešimas apie nelegalias, greičiausiai iš Somalio kilusias, migrantes buvo gautas po 21 val. Pareigūnai jas sulaikė ties Užukalnių km. ir perdavė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) specialistams.
Paaiškėjo, kad krūmuose nuo aplinkinių akių bandė pasislėpti keturios merginos. „Asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinančių, taip pat teisę atvykti ir būti Lietuvoje bei Šengeno erdvėje suteikiančių dokumentų jos neturėjo. Ketveriukė prisistatė Somalio pilietėmis, 16-17 metų,“ – „Sūduvos gidui“ pasakojo VSAT Varėnos rinktinės atstovė Laura Jurgelevičiūtė.
Manoma, kad merginos iš savo šalies skrido į Baltarusiją, iš kurios, neteisėtai perėjusios sieną pateko į Latviją. Ten, greičiausiai, pasinaudojo gabentojų paslaugomis ir planavo iš Latvijos per Lietuvą ir Lenkiją pasiekti vieną iš vakarų Europos šalių.
„Tokiais atvejais, kai sulaikomi nepilnamečiai migrantai, informuojama Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, kuri priima sprendimą dėl nelydimų nepilnamečių užsieniečių nustatymo ir laikino apgyvendinimo, – paaiškino L. Jurgelevičiūtė. – Somalio pilietėmis prisistatančios nepilnametės apgyvendintos Priėmimo ir integracijos agentūroje“.