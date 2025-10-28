Medžiotojų klubas „Medžioklis“ įgyvendino projektą „Medžiotojų vaišių populiarinimas Kalvarijos vasaros švenčių metu“ finansuotą Kalvarijos savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.
Projekto lėšomis įsigyta maisto pateikimo/ atgabenimo įranga, tinkama naudoti lauke, vasaros švenčių metu, sulankstomi suolai ir stalai.
Įsigytos įrangos dėka, medžiotojų klubas galėjo patogiai pateikti maistą tradicinių švenčių metu. Sudalyvauta Sangrūdos ir Kalvarijos krašto šventėse, bei tradicinėje Žemdirbių šventėje, kuriose bendrai išdalinta apie 800 maisto porcijų.