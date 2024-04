Kai lepina malonūs orai, savaitgalio pietums ar vakarienei po darbų smagu užsikurti grilį ir šio to išsikepti ant ugnies. Vis dėlto, gaminant visai šeimai nesinori gaišti laiko, tad mieliau renkamės neįmantrius, kuo paprastesnius valgių variantus, pavyzdžiui, keptas dešreles su mėgstamų salotų garnyru.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad renkantis dešreles svarbiausia atkreipti dėmesį į jų sudėtį ir primena, ko pro akis nepraleisti skaitant jų etiketes.

Svarbu atidžiai peržiūrėti sudėtį

Dešrelės – vienas paprasčiausių, lengviausiai bei greičiausiai paruošiamų patiekalų iš mėsos. Nors nuomonės apie jų vartojimą išsiskiria, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė primena, jog dešrelės – perdirbtos mėsos gaminys, todėl jas rinktis reikia atsakingai: skaityti ženklinimą ir vartoti saikingai.

„Renkantis dešreles, kaip ir bet kurį kitą gaminį, reikia iš eilės skaityti, kas yra jų sudėtyje. Perskaičius bus aišku, iš ko pagaminta dešrelė ir kiek joje yra mėsos bei kitų priedų. Sveikatai palankiausios dešrelės turėtų būti pagamintos iš vienos rūšies mėsos. Taip pat vertėtų atkreipti dėmesį į jose esantį mėsos kiekį (mėsos turėtų būti didžiausias procentas), druskos ar kitų papildomų priedų sąrašą. Gaminio kokybę išduoda ir pačių dešrelių išvaizda. Jos turėtų būti natūralios spalvos“, – pasakoja E. Gavelienė.

Gydytoja dietologė primena, kad dešrelės priskiriamos perdirbtiems mėsos gaminiams, todėl jų vartojimas turėtų būti saikingas: „Svarbu neužmiršti, kad sveikatai visuomet palankiausia valgyti ne perdirbtus, bet natūralius, pramoniniu būdu neapdorotus produktus. Nors dešrelės yra išeitis skubantiems, mitybos racione jos neturėtų pakeisti liesos mėsos ar paukštienos. Per savaitę tiek vaikams, tiek suaugusiems dešrelių pakanka suvalgyti iki porcijos (apie 50 gramų).“

Keptos dešrelės – populiarus grilio patiekalas

Anot prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, dešrelių populiarumą lemia ne tik lengvas jų paruošimas, bet ir platus pasirinkimas: nuo klasikinių vištienos ar sultingų mėsos dešrelių iki veganiškų augalinio daržovių pagrindo dešrelių. Be to, ruošiant jas ant grilio, nereikia ypatingų virtuvės įgūdžių ar sudėtingų receptų – sudėjus ant grotelių iškeps ir gardžiai apskrus vos per kelias minutes.

„Savo asortimente turime įvairių grilio produktų pasirinkimą, o ir pirkėjai yra linkę eksperimentuoti, tad ant kepsninių keliauja ne tik paukštiena, mėsa ar žuvis, bet ir įvairūs sūriai, skirtingos daržovės bei vaisiai. Labai populiarios yra ir dešrelės. Kepimui ant grilio galima kepti tiek šviežios kiaulienos ar kalakutienos, tiek vištienos dešreles. Prie iškeptų dešrelių lengvai priderinsite mėgstamus daržovių garnyrus, šviežias salotas bei skirtingus padažus“, – teigia O. Suchočeva.

Lepinant šilumai ir saulėtiems orams kviečiame kurti lauko kepsnines ir ant grilio išsikepti vištienos dešrelių, kurios bus puiki vakarienė visai šeimai. Garnyrui šalia jų verta pasigaminti ir gaivių kopūstų salotų.

RECEPTAS

Ant grilio keptos vištienos dešrelės su gaiviomis kopūstų salotomis

Kepimui reikės:

400 g šviežių vištienos dešrelių.

Salotoms reikės:

1 vnt. kopūsto (galima naudoti paprastą, savojinį arba pekininį);

1 vnt. ilgavaisio agurko;

30 g laiškinių česnakų.

Padažui reikės:

4 v. š. alyvuogių aliejaus;

1 saujos anakardžių ir graikinių riešutų;

3 v. š. tarkuotojo kietojo sūrio;

1 vnt. nedidelės citrinos;

30 g špinatų;

20 g šviežių bazilikų (galima keisti kalendromis, petražolėmis arba mėtomis);

10 g laiškinių česnakų;

1 vnt. šalotinio svogūno;

2 v. š. ryžių acto (tinka ir obuolių arba baltojo vyno actas);

2 skiltelių česnako;

0.5 a. š. druskos.

Gaminimo eiga:

Pasiruoškite lauko kepsninę ir į kepimo groteles sudėkite vištienos dešreles.

Per tą laiką, kol grilis kursis, pasigaminkite salotas. Smulkiai supjaustykite kopūstą, agurką ir česnakų laiškus.

Pasiruoškite salotų padažą. Į elektrinio smulkintuvo indą sudėkite bazilikus, špinatus, laiškinius česnakus, svogūną, česnako skilteles. Įspauskite citrinų sultis, įpilkite alyvuogių aliejų, ryžių actą ir suberkite riešutus. Viską sutrinkite iki vientisos masės. Citrinos sulčių kiekį padaže galite pasikoreguoti pagal savo skonį.

Į dubenį su smulkintais salotų ingredientais supilkite pasiruoštą padažą ir gerai permaišykite.

Išsikepkite dešreles ir šalia jų garnyrui patiekite pasigamintas salotas.

Skanaus!