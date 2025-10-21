Mokolų kaimas, esantis greta Marijampolės per pastaruosius metus patyrė ryškią transformaciją. Kaimas, kuris dar neseniai buvo žinomas kaip tradicinė, daugiausiai žemės ūkio paskirties gyvenvietė, šiandien tapo prestižiniu miesto kvartalu, kuriame kuriasi tiek vietos gyventojai, tiek aukštas pajamas turintys marijampoliečiai.
Dalis kaimo virsta Šešupės kvartalu
Vieni didžiausių pasikeitimų objektų kaime – naujai atgimstanti Šešupės ir sparčiai besivystanti Sodų gatvė, kurios pamažu tampa prestižine Marijampolės verslo elito gyvenamąja vieta.
Šiose gatvėje kuriasi garsūs verslininkai ir investuotojai, vertinantys tiek prabangų gyvenimą, tiek strategiškai patogią vietą miesto ir gamtos susiliejime.
Šešupės gatvės potencialą įžvelgė turtingiausias Marijampolės verslininkas, Sūduvos pramonės ir verslo asociacijos (SPIVA) bei UAB „Mantinga“ valdybos pirmininkas Klemencas Agentas.
Jo investicija į prabangų daugiau nei 1000 kv. m. ploto būstą, kuris pasižymi ne tik įspūdingais panoraminiais langais su vaizdu į Šešupės upę, bet ir išskirtine interjero apdaila, vidaus baseinu bei profesionalių kraštovaizdžio dizainerių sukurtu aplinkos projektu, tapo vienu svarbiausių šio rajono plėtros simbolių.
K. Agentas ne tik investavo į prabangų gyvenamąjį turtą, bet ir prisidėjo prie šios gyvenamosios zonos prestižo kūrimo, parodydamas, kad Marijampolės savivaldybės oficialiai įvardinamas Šešupės kvartalas gali būti patrauklus verslui ir gyvenimui.
Šiame kvartale jau seniai namus pasistatę ir įsikūrę UAB „Kedruva“ direktorius, Sūduvos pramonės ir verslo asociacijos (SPIVA) valdybos bei Marijampolės verslo tarybos narys Žygintas Zinkevičius, UAB „Kajetonas“ vadovas, aktyvus verslininkas ir Ukrainos rėmėjas Ugnius Alaunis bei kiti Marijampolės verslo bendruomenės atstovai ir valstybinių institucijų vadovai.
Infrastruktūros plėtra – svarbi Mokolų kaimo vystymosi dalis
Visoje šio Mokolų kaimo dalyje jau baigtos išvedžioti visos miesto komunikacijos: įrengta nuotekų sistema, įvestas vandentiekis.
Vienas svarbiausių šio kvartalo transformacijos elementų yra toliau vystoma intensyvi infrastruktūros plėtra – vykdomi ar greitu metu startuos svarbūs projektai, kurie užtikrins gyvenimo komfortą tiek seniesiems gyventojams, tiek naujakuriams.
Marijampolės savivaldybės Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėja Roberta Kelertienė „Sūduvos gido“ redakciją informavo, kad šiuo metu Šešupės kvartalo (Mokolų k.) gatvėms – Šešupės g., Obelų g., P. Plechavičiaus g., Dvaro g. ir Saulėtekio g. – yra rengiama gatvių tvarkymo projektavimo užduotis bei jau vyksta parengiamieji darbai.
Dėmesio sulauks ir taip pat sparčiai auganti Sodų gatvė – anot Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjos, šios gatvės tvarkymo projektavimas artimiausiu metu bus vykdomas atskirame projekte – jai bus parengta atskira projektavimo techninė užduotis ir organizuotas projektavimo paslaugų pirkimas.
Atlikus visus reikalingus darbus, gyvenimas Šešupės kvartale taps dar patogesnis – bus įrengti šaligatviai, dviračių takai, apšvietimas – šie pokyčiai leis gyventojams mėgautis ne tik ramybe, bet ir būtiniausiais gyvenimo patogumais.
Kaimo plėtra užtikrina ekonominę ir socialinę naudą
Mokolų kaimo plėtra ir besikuriantis elitas ne tik pagerina vietovės įvaizdį, bet ir daro didelę įtaką vietos ekonomikai.
Nekilnojamojo turto rinkos plėtra padidina turto vertę, o tai pritraukia papildomų investicijų.
Manoma, kad artimiausiu metu Mokolų kaimas taps nauju traukos centru ne tik Marijampolės verslininkams, bet ir aukštos kvalifikacijos specialistams, kurie nori gyventi ramioje, bet patogioje vietoje, būti arti miesto infrastruktūros ir suteikiamų galimybių – šiuo metu UAB „Sumeda“ įgyvendina gyvenamų namų projektą. Redakcijomis duomenis, didžioji dalis namų jau yra parduota.
Neabejotina, kad kartu su didėjančia populiacija, augs ir kaimo paslaugų sektorius, taip prisidedant prie patrauklumo didinimo.
Šios teritorijos plėtra turi svarbią socialinę reikšmę – tinkama infrastruktūra lemia naujų darbo vietų kūrimąsi, įmonių plėtrą.
Visi šie procesai tampa galimybe vietos bendruomenei sukurti socialinės įtraukties procesus ir dar labiau sustiprinti Mokolų kaimo bei Šešupės kvartale įsikūrusios bendruomenės ryšius.
Mokolų kaimas – naujas gyvenimo standartas
Mokolų kaimas šiandien jau nebėra tik tradicinis gyvenamasis rajonas. Tai naujo gyvenimo būdo kokybės standartas, kuris apima gyvenimą gamtos apsuptyje, prabangą ir patogumą.
Šešupės gatvė, šiuo metu pereinanti į prabangų gyvenamąjį kvartalą, tapo prestižiniu simboliu ir Marijampolės augimo ženklu.
Šešupės kvartalas kuriasi strategiškai patogioje vietoje – vos kelios minutės nuo miesto centro, prekybos centrų, gydymo įstaigų, „Sūduvos“ gimnazijos bei vaizdingojo Pašešupio parko, kuris vilioja gyventojus ne tik pasivaikščiojimais gamtoje, bet ir aktyvaus laisvalaikio galimybėmis visai šeimai.
Netoliese esanti „Via Baltica“ magistralė užtikrina patogų susisiekimą ne tik su kitais Lietuvos miestais, bet ir su kaimyninėmis šalimis. Tai itin svarbu verslo atstovams, dažnai keliaujantiems darbo reikalais – gyvenimas Mokoluose leidžia suderinti gyvenimo patogumus su mobilumu ir lankstumu.
Ateityje tikimasi, kad Mokolų kaimas ir Šešupės kvartalas taps ne tik prestižine gyvenamąja vieta, bet ir ekonominiu bei kultūriniu centru, kuris pritrauks tiek verslininkus, tiek kūrybingus žmones, norinčius gyventi ir kurti.
Marijampolės miesto plėtra ir nekilnojamojo turto augimas taps pagrindiniais veiksniais, kurie pritrauks dar daugiau žmonių į Mokolus – novatorišką, bet ilgą istoriją turinčią miesto dalį, kuri atitiks šiuolaikinio gyvenimo ir darbo reikalavimus.