Nacionalinis kraujo centras kviečia prisijungti prie kraujo donorystės akcijos ir padėti tiems, kuriems labiausiai reikia.
Šįkart susitinkame MRU Sūduvos akademijoje, adresu P. Armino g. 92-4, Marijampolė, trečiadienį, spalio 22 d., nuo 15 iki 17 val.
Prieš atvykdami:
- būkite pavalgę,
- išgerkite daugiau vandens,
- nepamirškite asmens tapatybės dokumento.
Marijampolė jau dabar pirmauja pagal kraujo donorų skaičių – išlikime gerumo lyderiai ir šįkart!
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija