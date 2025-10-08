Šiemet visose Marijampolės savivaldybės kaimiškosiose seniūnijose daug dėmesio buvo skirta žvyrkelių atnaujinimui. Taip daroma siekiant pagerinti eismo sąlygas kaimiškose vietovėse, užtikrinti saugesnį ir patogesnį susisiekimą vietos gyventojams bei ūkininkams.
Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis, Administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis, Savivaldybės tarybos Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto nariai Albinas Mitrulevičius ir Eugenijus Alesius kartu su seniūnijų seniūnais apžiūrėjo ir įvertino atliktus darbus visose seniūnijose. Keliai buvo papildyti žvyru, išlyginti ir pritaikyti intensyvesniam eismui.
Iš viso šiemet sutvarkyta net 42 kilometrai žvyrkelių. Daugiausia darbų atlikta Igliaukos seniūnijoje – 16 km, Mokolų seniūnijoje – 8,2 km, o Liudvinavo, Sasnavos ir Patašinės seniūnijose atnaujinta po 6 km kelių ruožų.
Pasak Savivaldybės administracijos direktoriaus Nerijaus Mašalaičio, ši iniciatyva tapo puikiu pavyzdžiu, kaip nuoseklus darbas ir glaudus bendradarbiavimas tarp savivaldos, seniūnijų ir vietos bendruomenių duoda apčiuopiamų rezultatų: „Per pastaruosius mėnesius pavyko gerokai pagerinti kelių būklę kaimiškose vietovėse. Matome, kad seniūnai atsakingai planavo darbus, o gyventojai teigiamai vertina pokyčius. Žinoma, suprantame, kad dar yra kelių prastesnės būklės, kuriems reikia daugiau dėmesio, todėl kitais metais planuojame projektą tęsti ir vėl skirti lėšų žvyrkelių priežiūrai bei tvarkymui.“
Šie darbai – dalis savivaldos iniciatyvos stiprinti kaimiškųjų vietovių kelių priežiūrą. Penkioms seniūnijoms – Mokolų, Igliaukos, Liudvinavo, Sasnavos ir Patašinės – šiemet buvo skirta po 30 tūkst. eurų papildomų lėšų žvyro įsigijimui. Kiekvienai seniūnijai buvo nupirkta po beveik 1000 kubinių metrų žvyro, kuris panaudotas blogiausios būklės ruožams atnaujinti.
Prie lyginimo darbų aktyviai prisidėjo ir vietos ūkininkai – jie talkino savo technika, dalinosi patirtimi bei padėjo efektyviau tvarkyti kelių atkarpas.