Gyventojai, turintys neįteisintus vandens gręžinius, gali juos įregistruoti be jokių sankcijų. Pagal Laikinąjį gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo įstatymą, visi tam reikalingi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 31 d.
Svarbu! Įteisinti galima tik tuos gręžinius, kurie buvo įrengti iki 2022 m. gegužės 1 d.
Kaip įteisinti gręžinį
1.Kreiptis į savivaldybę dėl pritarimo naudoti gręžinį ir gauti savivaldybės administracijos pritarimą. Paraiškos formą parsisiųsite paspaudę šią nuorodą.
Paraišką galite pateikti per e.pristatymo sistemą, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, paštu, kreiptis asmeniškai arba per atstovą (atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu). Kazlų Rūdos savivaldybėje paraiškas galima siųsti el. paštu – [email protected] . Prireikus konsultacijos galima skambinti tel. +370 343 95 188.
2. Gavus savivaldybės pritarimą, reikia sumokėti vienkartinę gręžinio įteisinimo įmoką (mokama į VMI sąskaitą pasirenkant Kazlų Rūdos savivaldybės kodą 63158. Jei per parą namų ūkio reikmėms sunaudojama iki 10 kub. m, įmoka – 15 eurų.
3. Registruodami gręžinį duomenis Lietuvos geologijos tarnybai galite pateikti patys arba kreiptis į leidimą tirti žemės gelmes turinčią įmonę.
4. Gręžinio savininkas pats gali pateikti duomenis per Lietuvos geologijos tarnybos el. paslaugų sistemą (spauskite čia). Tokiu atveju nereikia pildyti 5 punkte nurodytos deklaracijos.
INSTRUKCIJA, kaip pateikti duomenis per el. paslaugų sistemą.
5. Taip pat dokumentus galima siųsti el. paštu [email protected], per nacionalinę elektroninių siuntų el. pristatymo informacinę sistemą arba paštu. Jei renkatės vieną iš šių būdų, papildomai reikia pateikti užpildytą Žemės gelmių registre neregistruoto gėlo požeminio vandens gavybos gręžinio duomenų deklaraciją. (Deklaracijos formą rasite čia.)
6. Nepriklausomai nuo to, kokiu būdu teiksite duomenis, kartu reikės pateikti:
– savivaldybei pateiktos paraiškos dėl pritarimo naudoti gręžinį kopiją,
– savivaldybės administracijos pritarimo naudoti gręžinį (adoc, pdf ar jpg formatu),
– žemės sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir VAZ (vandenvietės apsaugos zona) 1-ąja juosta,
– dokumentą, patvirtinantį, kad buvo sumokėta vienkartinė gręžinio įteisinimo įmoka,
– jei gręžinio savininku registruojamas ne žemės sklypo, kuriame įrengtas gręžinys savininkas, reikalingas žemės sklypo savininko sutikimas dėl kitų asmenų įregistravimo gręžinio savininkais. Sutikimas dėl gręžinio savininko įrašymo ŽGR
– jei VAZ 1-oji juosta patenka į kitiems asmenims priklausančius žemės sklypus ar valstybinę žemę, kurioje žemės sklypas nesuformuotas, būtina pateikti rašytinį tų asmenų sutikimą.
7. Kai gręžinys bus įregistruotas, gausite pranešimą ir gręžinio pasą (adoc ir pdf metaduomenų kortelę). Atsispausdinti įregistruoto gręžinio pasą taip pat galėsite patys.
Pagal Laikinąjį gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo įstatymą visi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 31 d. Vis dėlto svarbu žinoti, kad, gavus savivaldybės pritarimą, dokumentus Lietuvos geologijos tarnybai (LGT) būtina pateikti greičiau – per 6 mėnesius.