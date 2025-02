Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad kovo 17 d. planuojama paskelbti kvietimą teikti prašymus išbraukti iš jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašo ir teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo pateikimo. Prašymai bus priimami iki 2025 m. balandžio 17 d. (imtinai).

„Informacija apie paskelbtą kvietimą jaunoms šeimoms pasinaudoti parama pirmojo būsto įsigijimui bus skelbiama ministerijos interneto svetainėje. Šeimos, esančios sąraše, taip pat bus informuojamos atskirais pranešimais. Pateikti prašymai bus reitinguojami pagal savivaldybės paramos dydį ir norimo įsigyti būsto patekimą į prioritetinės plėtros teritoriją“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, ragindama jaunas šeimas, laukiančias finansinės paskatos būsto įsigijimui, nepraleisti šio svarbaus termino.

Nurodytu laikotarpiu prašymus galės teikti tik jaunos šeimos, kurios iki 2024 m. gruodžio 31 d. buvo įrašytos į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą, norinčios pasinaudoti naujomis Finansinės paskatos įstatymo nuostatomis. Pažymoms, patvirtinančioms jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą, formuoti bus skiriama apie 6 mln. eurų.

Esminės naujos sąlygos

Su finansine paskata įsigyjamo būsto vertė negali viršyti 120 000 eurų. Būstas, kurį nori įsigyti jauna šeima, turi būti finansuojamoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tikslų finansuojamų teritorijų sąrašą galima rasti čia.

Nuo 2025 m. sausio 1 d. jaunoms šeimoms taikomi subsidijos dydžiai:

neauginančioms vaikų ar auginančioms 1 vaiką – 10 proc.

auginančioms 2 vaikus – 12,5 proc.

auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 15 proc.

Kaip pasinaudoti finansine paskata?

Jaunos šeimos, norinčios pasinaudoti finansine paskata, pirmiausia turi užpildyti prašymą www.spis.lt arba pateikti jį tiesiogiai savivaldybėje, kurioje planuojama įsigyti būstą. Jeigu šeima atitinka kriterijus, savivaldybė suformuoja pažymą, patvirtinančią teisę į finansinę paskatą. Gavus pažymą, jauna šeima per 15 kalendorinių dienų turi kreiptis į pasirinktą kredito įstaigą ir aktyvuoti gautą pažymą. Kredito įstaiga per 4 mėnesius priima sprendimą dėl paskolos suteikimo. Jei paskola suteikiama, pasirašoma kreditavimo sutartis. Tokiu atveju Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją kredito įstaigai.

Jei po šio kvietimo liks valstybės biudžeto lėšų, pažymos bus formuojamos sąraše (eilėje) likusioms šeimoms pagal iki 2024 m. gruodžio 31 d. galiojusią tvarką.

Ministerija primena, jog nuo 2025-01-01 prašymai dėl teisės į finansinę paskatą patvirtinimo nagrinėjami šia tvarka šia tvarka:

pirmiausia skelbiamas kvietimas teikti prašymus išbraukti iš sąrašo, sudaryto iš iki 2024-12-31 pateiktų prašymų, jeigu jame esančios šeimos norės pasinaudoti nauja tvarka, galiojančia nuo 2025-01-01; išnagrinėjus 1-ojo kvietimo prašymus , bus formuojamos pažymos pagal iki 2024-12-31 pateiktus prašymus; išnagrinėjus 1 ir 2 punktuose nurodytus prašymus, skelbiamas kvietimas teikti naujus prašymus pagal nuo 2025-01-01 įsigaliojusias įstatymo nuostatas.

Ministerija pažymi, jog finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikiama laikantis eiliškumo ir reitinguojant prašymus pagal šiuos prioritetus:

1) savivaldybių paramos dydį (pirmiausia nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia) ir (arba)

2) jeigu įsigyjamas pirmasis būstas patenka į savivaldybės administracijos interneto svetainėje skelbiamą prioritetinės plėtros teritoriją.

Detalią informaciją apie tai, kas gali pretenduoti į finansinę paskatą jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, finansinės paskatos teikimo sąlygas galima rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės skiltyje Noriu įsigyti ar išsinuomoti būstą.