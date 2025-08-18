Iniciatyva „Niekieno vaikai“ plečia veiklą – nuo šiol savanoriai rūpinsis ir Marijampolės ligoninėje esančiais vienišais vaikais.
Kasmet Lietuvos ligoninėse gydosi šimtai vaikų, kurie dėl įvairių priežasčių lieka be tėvų ar globėjų priežiūros – kelioms dienoms, savaitei ar net keliems mėnesiams. Dabar ši situacija keisis ir Marijampolėje – prie iniciatyvos „Niekieno vaikai“, kurią vykdo organizacija „Savanoriai vaikams“, prisijungė Marijampolės ligoninė.
Tai jau 10-oji gydymo įstaiga Lietuvoje, kurioje apmokyti savanoriai bus šalia mažųjų pacientų, užtikrindami, kad nė vienas vaikas neliktų vienas. Nuo 2018 m. iniciatyvos savanoriai su vaikais praleido jau daugiau nei 130 000 valandų – tai prilygsta daugiau nei 14 metų nenutrūkstamo buvimo kartu. Vien per 2024 m. iniciatyvos savanoriai emocinę paramą suteikė daugiau nei 290 vaikų.
Vaikas neturi likti vienas – jokioje palatoje
Į ligoninę patekęs ir be tėvų ar globėjų likęs vaikas gali patirti didelį stresą ar net potencialią emocinę traumą. Tokiose situacijose savanoriai tampa žmonėmis, kurie šalia būna tol, kol artimieji negali to padaryti.
„Savanoris palatoje – tai ne tik žmogus, kuris pabendraus ar pažais. Tai ramybės, saugumo ir žmogiško ryšio garantas. Savanoriai padeda vaikams išbūti su sunkiais jausmais, pasimetimu, skausmu ar išgąsčiu. Marijampolės ligoninės prisijungimas reiškia, kad dar daugiau vaikų nepatirs vienatvės gydymo įstaigoje,“ – teigia organizacijos „Savanoriai vaikams“ vadovė, vaikų ir paauglių psichologė Ieva Šuipė.
Kodėl ši pagalba tokia svarbi?
Iniciatyvos „Niekieno vaikai“ duomenimis, kasmet Lietuvos ligoninėse gydosi šimtai vaikų, kurie kelioms dienoms, savaitei ar net keliems mėnesiams lieka be artimųjų priežiūros. Dažniausiai tai globos namų ar globėjų šeimose augantys vaikai, mažieji iš sudėtingas aplinkybes patiriančių šeimų arba tie, kurių tėvai ar globėjai dėl objektyvių priežasčių negali būti ligoninėje. Pavyzdžiui, vieniša mama gali privalėti likti namuose su kitais vaikais, todėl negali pasilikti šalia gydomo savo vaiko.
Dalis savanorių lankomų vaikų – kūdikiai, kuriems ypatingai svarbus nuolatinis fizinis kontaktas.
Savanoriai laiką su vaikais leidžia ne tik darbo metu, bet ir vakarais bei savaitgaliais, esant poreikiui – ir naktį ar net švenčių dienomis.
Marijampolėje pradedama formuoti pirmoji savanorių komanda
Šiuo metu renkama pirmoji savanorių komanda Marijampolėje, kad būtų galima atliepti sergančių vaikų emocinius poreikius šio miesto ligoninėje.
Jei norėtumėte savo laiką skirti vienišiems vaikams, kviečiame rugsėjo 17, 24, 30 arba spalio 2 d. nuotoliniu būdu dalyvauti savanorystės pristatymo renginyje ir daugiau sužinoti apie savanorystę iniciatyvoje „Niekieno vaikai“.
Registracija: www.niekienovaikai.lt/savanoriauk
Apie iniciatyvą „Niekieno vaikai“
Iniciatyvos savanoriai jau daugiau nei 7-erius metus rūpinasi, kad vaikai ligoninėse neliktų vieniši. Savanoriai su vaikais žaidžia, juos ramina, migdo, nešioja, guodžia, išklauso, padrąsina, moko naujų įgūdžių, palydi į procedūras.
Per visą iniciatyvos veiklos laikotarpį beveik 1500 vaikų ligoninėse neliko vieniši.