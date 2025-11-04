Nuo gruodžio 14 dienos Kalvarijos geležinkelio stotyje, esančioje Jungėnų kaime, po ilgos pertraukos vėl stos keleiviniai traukiniai. Tokį sprendimą pavyko pasiekti „Lietuvos geležinkeliams“ bendradarbiaujant su Kalvarijos savivaldybės administracija, siekiant pagerinti regiono gyventojų susisiekimą su didžiaisiais Lietuvos miestais.
Traukiniai – du kartus per dieną
Naujajame Vilnius–Mockava–Suvalkai maršrute (su persėdimu Mockavoje) Kalvarijoje planuojami du sustojimai per dieną.
„LTG Link“ komunikacijos partnerė Julija Leimonė informavo, kad ryte traukinys iš Suvalkų išvyks 6 val. 57 min., Kalvarijoje sustos 9 val. 30 min., o Vilnių pasieks 11 val. 35 min.
Vakare iš Vilniaus traukinys išvyks 18 val. 30 min., Kalvarijoje stos 20 val. 28 min., o Suvalkus pasieks 21 val. 08 min.
Tikinama, kad kelionės trukmė iki sostinės sieks apie dvi valandas, o iki Kauno – maždaug vieną valandą. Tai leis Kalvarijos gyventojams patogiai pasiekti didmiesčius ir tą pačią dieną sugrįžti atgal.
Patogus ir greitas susisiekimas
Anot „LTG Link“ asttovės J. Leimonės traukinys stos tik pagrindinėse stotyse – Marijampolėje, Kazlų Rūdoje ir Kaune, todėl kelionės laikas iš Kalvarijos į Kauną bus panašus į dabartinį maršrutą iš Marijampolės. Tokia maršruto struktūra užtikrins greitą ir patogų susisiekimą tarp regiono ir didžiųjų miestų.
Bilietų prekyba ir kainos
Bilietai tarptautiniais maršrutais (kelionėms į ar iš Suvalkų) jau parduodami, tuo tarpu vietinio susisiekimo bilietais Lietuvos teritorijoje bus pradėta prekiauti nuo lapkričio 15 dienos, likus 30 dienų iki naujojo tvarkaraščio įsigaliojimo.
Planuojama bilieto kaina iš Kalvarijos į Vilnių sieks 15,90 euro (2 klasė).
Derinamas viešojo transporto eismo tvarkaraštis
„LTG Link“ komunikacijos partnerė Julija Leimonė pabrėžia, kad siekiant kuo sklandesnio paslaugų užtikrinimo, šiuo metu vyksta bendradarbiavimas su Kalvarijos savivaldybe dėl viešojo transporto priderinimo prie traukinių grafiko, kad gyventojai galėtų patogiai pasiekti stotį Jungėnuose ar grįžti atgal.
Esant ribotam viešojo transporto pasirinkimui regione, naujieji traukinių maršrutai taps patogia alternatyva rytinėms ir vakarinėms kelionėms, suteikiant galimybę greitai, patogiai ir tvariai pasiekti Kauną bei Vilnių.