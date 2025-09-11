Nors naujoji padelio aikštelė sporto mėgėjams buvo prieinama jau kurį laiką, trečiadienį įvyko oficialus jos atidarymas. Renginio metu perkirpta simbolinė juosta, o svečiuose lankėsi Kauno padelio klubo treneris Arnas Girdžijauskas.
Treneris ne tik pristatė padelio istoriją, supažindino dalyvius su šio sporto žaidimo taisyklėmis, bet ir vedė įvadinius žaidimus, kuriuose netrūko norinčių išbandyti naująją aikštelę.
Šventės metu meras padovanojo keturias padelio raketes, kuriomis galės naudotis visi norintys pažaisti padelį JKSC komplekse.
Kviečiama apsilankyti ir pasinaudoti proga išbandyti padelį po atviru dangumi, kol dar lepina vasariški orai.