„Kiekvienas žmogus nusipelno gyventi oriai – savo namuose, tarp savų daiktų ir prisiminimų. Mūsų tikslas, kad žmonės su negalia jaustųsi patogiai, saugiai ir savarankiškai. Būsto pritaikymas – tai pagalba, kuri kasdienybę padaro lengvesnę ir suteikia daugiau galimybių gyventi visavertį gyvenimą“, – sako Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis.
Marijampolės savivaldybė kasmet įgyvendina būstų pritaikymo darbus žmonėms su negalia. Tai gali būti įvairūs pakeitimai: nuo panduso ar turėklų įrengimo iki vonios kambario ar durų pritaikymo, kad būtų lengviau judėti, patekti į patalpas ar naudotis kasdieniais daiktais. Tokie sprendimai padeda žmogui tapti savarankiškesniam, labiau pasitikėti savimi ir jaustis saugiai.
Šiemet Marijampolės savivaldybėje bus pritaikytas 21 būstas, iš jų 15 jau įrengti. Spalio pradžioje priimti nauji darbai, tarp jų ir panduso įrengimas vienoje iš miesto gyvenamųjų vietų.
Kas gali pasinaudoti šia galimybe?
Teisę gauti būsto pritaikymą turi asmenys su negalia, kuriems nustatytas neįgalumo ar dalyvumo lygis ir kurie nėra įrašyti į eilę ilgalaikei globai, negauna paliatyviosios pagalbos ar ilgalaikės globos paslaugų.
Pritaikymas gali būti skiriamas, kai nustatyta:
- individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (anksčiau buvęs specialusis nuolatinės slaugos poreikis) ir asmuo turi judėjimo sutrikimų;
- judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis;
- individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (anksčiau buvęs specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis) dėl psichikos ar proto negalios (F kodas);
- individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (anksčiau buvęs specialusis nuolatinės slaugos poreikis) dėl regos sutrikimo.
Kaip pateikti prašymą?
Asmuo arba jo atstovas kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją ir pateikia nustatytos formos prašymą. Reikia pridėti:
- asmens dokumentą;
- neįgalumo pažymėjimą;
- gydytojo pažymą ar medicininius dokumentus;
- būsto savininko sutikimą (jei būstas priklauso kitam asmeniui).
Pateikus prašymą, gyventojas įtraukiamas į eilę būsto pritaikymui. Šiuo metu laukiančiųjų sąraše – 44 gyventojai.
Dėl daugiau informacijos
Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Alma Štuopienė, el. p. [email protected], tel.: +370 343 90 095, +370 614 46 569.