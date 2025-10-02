Ketvirtadienį MRU Sūduvos akademija šventė savo pirmąjį gimtadienį, kuris tapo svarbiu momentu ne tik akademijai, bet ir Marijampolės miestui bei visai Suvalkijai. Šie metai buvo pažymėti dideliais pasiekimais ir ryžtingais žingsniais į priekį, kurie liudija apie akademijos augimą ir jos reikšmingumą regione.
Pirmoji žodį šventėje tarė MRU Sūduvos akademijos dekanė Dr. Raimonda Bogužaitė. Ji pabrėžė, kad gimtadienio šventė skirta visai bendruomenei, kuri tiki akademijos vizija ir vertybėmis. „Nuveikta daug svarbių darbų, startavo naujos mokslų programos, o miesto centre vyksta naujo pastato statybos. Šis gimtadienis – tarsi atskaitos taškas, žymintis mūsų kelią į geresnę ateitį“, – sakė dekanė, išreiškusi pasididžiavimą pasiektais rezultatais.
MRU Sūduvos akademiją savo apsilankymu pagerbė ir Mykolo Romerio universiteto rektorė Inga Žalėnienė, kuri pasidžiaugė akademijos pasiekimais per pirmuosius metus. „Pirmieji metai buvo tik pradžia, tačiau jau dabar galime matyti, kaip MRU Sūduvos akademija tapo neatsiejama miesto ir regiono ekosistemos dalimi. MRU labai rimtai žiūri į šios akademijos veiklą ir tikisi toliau ją plėtoti kaip svarbų regiono švietimo ir kultūros centrą“, – sakė rektorė.
Vienas iš svarbiausių šventės momentų buvo pasirašytas ketinimų protokolas dėl Ekonomikos ir verslo akademijos įsteigimo. Šis žingsnis žada dar didesnį akademijos poveikį ir plėtrą mokslo bei verslo srityse, stiprinant regiono švietimo infrastruktūrą ir kūrybiškumą.
Renginyje dalyvavo ir MRU Sūduvos akademijos tarybos pirmininkas Klemencas Agentas, kuris pabrėžė, kad akademija, nors ir jauna, jau spėjo tapti svarbia miesto dalimi. „Akademija – tarsi naujagimis, kuris prigijo ir jau auga. Tai įkvepia visą miestą, nes matome, kaip suvienytomis jėgomis pasiekiama puikių rezultatų“, – sakė K. Agentas.
Akademinę bendruomenę pirmojo gimtadienio proga pasveikino ir Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, pasidžiaugęs, kad per šiuos metus pavyko pasiekti reikšmingų pokyčių. „Akademija tapo tikra bendruomenės dalimi, ir mes visuomet stengsimės remti šiuos pokyčius, nes jie svarbūs tiek miestui, tiek regionui“, – sakė meras.
Šventėje dalyvavo ir Seimo nariai Karolis Podolskis, Dainius Gaižauskas ir Tadas Prajara, kurie pabrėžė, kad Marijampolėje akademinė veikla turi ilgą istoriją, tačiau MRU Sūduvos akademijos atėjimas tik sustiprino miestą kaip svarbų mokslo centrą. „Ši akademija – tai svarbus žingsnis į priekį, suteikiantis dar didesnį impulsą mokslui ir inovacijoms regiono plėtrai“, – teigė Seimo nariai.
Renginyje taip pat dalyvavo kaimyninių savivaldybių atstovai. Šakių rajono savivaldybės meras Raimondas Januševičius pabrėžė, kad MRU Sūduvos akademija svarbi ne tik Marijampolės, bet ir visos Suvalkijos regionui. „Ši akademija atveria naujas galimybes ir stiprina visą regioną“, – sakė R. Januševičius.
Vilkaviškio rajono vicemerė Daiva Riklienė dėkojo už bendradarbiavimą su Vilkaviškio ekonomikos ir verslo akademija, pabrėždama, kad šie metai buvo puikus pagrindas ateities darbams.
Svarbų vaidmenį renginyje atliko ir verslo bendruomenės atstovai – MRU Sūduvos akademiją pasveikinti atvyko Sūduvos pramonės ir verslo asociacijos (SPIVA) prezidentas Vaidas Šalaševičius bei SPIVA valdybos narys Darius Masionis. Svečiai pabrėžė, kad universitetas turi didelę vertę ne tik kaip švietimo institucija, bet ir kaip partneris verslui.
„Svarbiausia ne skaičiai, o tai, ką universitetas duoda visuomenei. Kūrybiškumas, lankstumas ir atsakomybė – tai vertybės, kurias reikia puoselėti“, – sakė V. Šalaševičius. SPIVA taip pat įteikė MRU Sūduvos akademijai simbolinį nario sertifikatą, taip patvirtindama akademijos vietą verslo bendruomenėje.
Po sveikinimų renginio dalyviai galėjo pasimėgauti istorinio šokio kolektyvo „Reverence“ pasirodymu, kuris suteikė šventei ypatingą žavesį.
Vėliau svečiai buvo pakviesti prie šventinio torto stalo ir kavos puodelio, kur galėjo pasidalyti mintimis apie akademijos ateitį ir planuojamus tolesnius žingsnius.
Pirmasis MRU Sūduvos akademijos gimtadienis buvo ne tik šventė, bet ir atspindys to, kas pasiekta per pirmuosius metus. Šie metai tapo tvirtu pagrindu, ant kurio bus statoma dar ryškesnė akademijos ateitis. Suvienytos jėgos ir bendruomenės pastangos liudija, kad ateityje akademija tikrai atliks svarbų vaidmenį ne tik Marijampolėje, bet ir visame Suvalkijos regione.