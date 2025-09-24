Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DV-159 „Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), priimamos Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) projektų paraiškos finansavimui gauti.
Konkurse gali dalyvauti Marijampolės savivaldybėje veikiančios ir Marijampolės savivaldybės gyventojų poreikius tenkinančios viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos, visuomeninės organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.
Programos lėšomis remiamos tik su sveikatinimu susijusios veiklos. Pareiškėjų planuojama veikla turi būti skirta tik Marijampolės savivaldybės gyventojams.
Marijampolės savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba nustatė šias prioritetines kryptis 2025 m.
- sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir kt.);
- šeimos sveikatos stiprinimas (vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas, lytinė sveikata ir kt.);
- psichikos sveikatos stiprinimas (smurto prevencija, streso kontrolė ir kt.);
Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens ir pateikta iki 2025 m. spalio 7 d. 16 val. vienu iš pasirinktų būdų:
- originalą pateikiant Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė 3, 4 priėmimo langeliai);
- elektroniniu paštu [email protected], laiško temos laukelyje (Subject) nurodant– „Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkursui“. Užpildytą paraišką ir papildomus dokumentus pateikti visus kartu vienoje pdf rinkmenoje (faile);
- dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis.
ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad projektų įgyvendinimo laikotarpis gali būti iki š. m. gruodžio 10 d.
Papildomą informaciją teikia Reda Blaškevičienė, Sveikatos reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) tel. Nr. (+370 343) 90 097, el. paštu [email protected]
Konkurso tvarkos aprašas
Paraiškos forma.
Ataskaitos forma.