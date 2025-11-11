Šviečiamąją gyvulininkystės programą, skatinančią vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste, vainikavo įgytų žinių bei kūrybinių darbų konkursas „Gyvulininkystė ir MES“. Šiais metais programoje dalyvavo 37 Lietuvos mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
Įvykusio konkurso uždavinys – kūrybiniais darbais atskleisti gyvulininkystės ypatumus, naudą ir svarbą. Dalyvių darbuose turėjo atsispindėti bent viena tradicinės gyvulininkystės šaka: pieninė ir mėsinė galvijininkystė, kiaulininkystė, paukštininkystė, arklininkystė, avininkystė, ožkininkystė, kailinė žvėrininkystė, triušininkystė ir bitininkystė.
Konkurso dalyviams išradingumo netrūko: jie organizavo piešinių, nuotraukų, kūrybinių darbelių parodas, QR kodais papildytas knygeles, kūrė stalo žaidimus, kryžiažodžius, atliko kūrybinius darbelius iš antrinių žaliavų, vilnos, kailio, medžiagos skiaučių, rengė skaidres ir vaizdo siužetus apie savo organizuotus edukacinius renginius: šventes, išvykas į ūkius ir kitas veiklas.
Kūrybinių darbų atrankos komisija, sudaryta iš Žemės ūkio ministerijos bei Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovų, iš kiekvieno modulio atrinko po 3 geriausius kūrybinius darbus ir išrinko 1–3 vietų laimėtojus, taip pat skyrė ir specialiąją nominaciją – už inovatyvumą.
I MODULIS (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų grupės)
1 vietos laimėtojas: Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis „Luknė“;
2 vietos laimėtojas: Panevėžio lopšelis-darželis „Taika“;
3 vietos laimėtojas: Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“.
II MODULIS (1–4 klasių mokiniai)
1 vietos laimėtojas: Panevėžio „Vilties“ progimnazija;
2 vietos laimėtojas: Telšių „Germanto“ progimnazija;
3 vietos laimėtojas: Pasvalio Svalios progimnazija .
III MODULIS (5–8 klasių mokiniai)
1 vietos laimėtojas: Skuodo r. Ylakių gimnazija;
2 vietos laimėtojas: Skuodo r. Mosėdžio gimnazija;
3 vietos laimėtojas: Šakių „Varpo“ mokykla.
Specialioji nominacija:
I MODULIS (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų grupės)
Už inovatyvumą: Kauno lopšelis-darželis „Pelėdžiukas“.