Šį rudenį net dvi Kazlų Rūdos savivaldybės ilgaamžės šventė gražius jubiliejus.
Lakpričio 17 dieną 100 metų sukako Genovaitei Mažeikienei. Kazlų Rūdos savivaldybė perdavė sveikinimus pas vaikus viešinčiai ilgaamžei.
Dar rimtesnis jubiliejus Kazlų Rūdos savivaldybėje švęstas kiek anksčiau, rugsėjo 8-ąją. Tuomet 104 gimtadienį šventė Marija Petkevičiūtė.
Ją pasveikino Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Brigaitienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Vilma Bakelienė.
Abiem ilgaamžėms linkime sveikatos ir šviesių dienų!
