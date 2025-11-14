Pirmasis automobilis – vienas reikšmingiausių gyvenimo pirkinių jaunam žmogui. Dažnai tai dovana, kurią tėvai įteikia abiturientams ar ką tik vairavimo teises įgijusiems vaikams. Pasak ekspertų, emocinis sprendimas neturėtų užgožti racionalių kriterijų – svarbiausi išlieka saugumas, ekonomiškumas, patikimumas ir priežiūros paprastumas.
Naudotų automobilių prekybos bendrovės „Longo LT“ paruošimo centro vadovės Ugnės Debeikienės teigimu, pavasarį ir vasarą, kai daug jaunuolių baigia mokyklą arba išsilaiko vairavimo teises, gerokai padaugėja pirkėjų, ieškančių pirmojo automobilio.
„Pirmiausia tėvams rūpi, kad automobilis būtų saugus, ekonomiškas ir patikimas. Jiems svarbu, kad transporto priemonė būtų lengvai valdoma, nebrangiai išlaikoma ir nebrangiai draudžiama. Dažnai teiraujamasi apie techninės apžiūros galiojimą, realias kuro sąnaudas, ar automobilis nėra per galingas, bet kartu – ar pakankamai dinamiškas mieste“, – pasakoja ji.
Tuo metu patys jaunieji vairuotojai dažniau atkreipia dėmesį į išvaizdą ir komfortą. „Jie kreipia dėmesį į automobilio dizainą, garso sistemą, salono spalvas, ekraną, parkavimo daviklius ir, žinoma, ar veikia „Apple CarPlay“ ar „Android Auto“ – tai tampa beveik būtinybe“, – pastebi U. Debeikienė.
Populiariausi – žinomi ir patikimi modeliai
Nors kai kurie jaunuoliai vis dar svajoja apie BMW, realybėje pasirinkimas dažnai tampa tėvų kompromisu tarp noro ir atsakomybės.
„Tarp populiariausių pasirinkimų – „Volkswagen Golf“, „Ford Fiesta“, „Toyota Yaris“, BMW 1 serijos, „Skoda Fabia“, „Audi A3“. Šie modeliai yra patikimi, paprasti prižiūrėti, detalių prieinamumas didelis, o kuro sąnaudos nedidelės – studentų kišenės jų nepaplonina“, – vardija ekspertė.
Dažniausiai pirmasis automobilis kainuoja apie 6–8 tūkst. eurų, priklausomai nuo markės, ridos ir būklės. Tačiau pasitaiko ir simbolinių pirkinių.
„Yra kas įsigyja automobilį ir už 1000 eurų – svarbu, kad techninė apžiūra galioja. Visgi tokie variantai dažnai nebūna nei patikimi, nei saugūs, nei tarnauja ilgai“, – pastebi U. Debeikienė.
Hečbekai – aiškūs favoritai
Kėbulo forma taip pat nėra atsitiktinumas. Jauniems vairuotojams labiausiai pasiteisina hečbekai – jie manevringi, kompaktiški, patogūs statyti mieste, bet pakankamai erdvūs kasdieniam naudojimui. Rečiau pasirenkami sedanai ar universalai, nes šie mažiau patrauklūs miesto sąlygomis ir dizaino prasme.
„Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio sulaukia ir mažieji krosoveriai. Populiarėja tokie modeliai kaip „Nissan Juke“, „Kia Stonic“, „Toyota Yaris Cross“. Jie vilioja aukštesne sėdėjimo pozicija ir didesniu saugumo jausmu“, – priduria ji.
Klaidos perkant pirmąjį automobilį
Tėvai, ieškodami pirmojo automobilio savo vaikams, dažniausiai domisi praktiniais ir finansiniais aspektais: ar automobilis ne per galingas, kiek kainuos draudimas, ar verta rinktis automatinę ar mechaninę pavarų dėžę, kokios yra realios kuro sąnaudos važinėjant mieste.
U. Debeikienė atkreipia dėmesį, kad perkant pirmąjį automobilį dažnai daromos tos pačios klaidos.
„Pasitikima vien išvaizda ir neįvertinama techninė būklė. Taip pat pamirštama paskaičiuoti eksploatacijos išlaidas – padangos, tepalai, stabdžių diskai, filtrai gali pareikalauti papildomų išlaidų. Pasitaiko, kad pasirenkamas per galingas automobilis, kuris jaunam vairuotojui visiškai nebūtinas. Kartais per daug dėmesio skiriama ir pavarų dėžei – nors automatinė yra patogi, mechaninė leidžia geriau pajusti automobilį ir lavinti vairavimo įgūdžius. Vėliau pereiti prie automatinės greičių dėžės tampa visiškai paprasta“, – komentuoja ji.
Dar viena dažnai pamirštama detalė – draudimo kaina. „Kai kuriems jauniems vairuotojams draudimas gali būti gerokai brangesnis nei pats automobilis – tai būtina žinoti ir vertinti iš anksto“, – pabrėžia ekspertė.
Pirmasis automobilis – kaip neprašauti?
Pasak U. Debeikienės, pirmasis automobilis kartais tampa ne tik funkciniu pasirinkimu, bet ir dovana su emocine verte.
„Turėjome vyresnio amžiaus porą, kuri atvyko pirkti automobilio žmonai. Išsirinko „VW Polo GTI“ – pilnos komplektacijos, su ryškiomis raudonomis salono detalėmis ir sportinėmis sėdynėmis. Vėliau prisipažino, kad šis automobilis bus padovanotas anūkui. Tokie seneliai – tikra svajonė“, – sako ji.
Ekspertė pabrėžia, kad pirmasis automobilis turėtų būti ne tik svajonė, bet ir racionalus pasirinkimas. Ji rekomenduoja rinktis ekonomišką, manevringą modelį – idealu su mechanine pavarų dėže, kuri padeda geriau pajusti automobilį ir išmokti valdyti jį įvairiomis situacijomis.
„Vienas dažniausiai pamirštamų faktorių – draudimo kaina. Ji gali ženkliai skirtis priklausomai nuo modelio, variklio galingumo ar vairuotojo amžiaus. Todėl šį aspektą vertėtų įsivertinti dar prieš perkant automobilį. Taip pat reikėtų vengti labai senų ar smarkiai modifikuotų transporto priemonių – jų priežiūra gali būti sudėtinga ir brangi. Geriau rinktis patikimų markių modelius, kurių priežiūra nesukels rūpesčių ir kuriems lengvai rasite atsarginių dalių“, – reziumuoja „Longo LT“ paruošimo centro vadovė.