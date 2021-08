Plaukų dažų naudojimo vėžio rizikos vertinimas

Daugelis vyrų ir moterų retkarčiais arba reguliariai naudoja plaukų dažus, norėdami sugrąžinti žiliems plaukams pradinę spalvą, pakeisti plaukų spalvą į labiau pageidaujamą ar madingesnę arba net sugrąžinti ankstesnį plaukų atspalvį po to, kai jie buvo pažeisti cheminėmis medžiagomis arba balinant saulėje.

Tačiau laikini ar ilgalaikiai plaukų dažai gali turėti neigiamą poveikį sveikatai. Be to, kad sveiki plaukai tampa sausi ar lūžinėjantys, kai kurios plaukų dažymo priemonėse esančios cheminės medžiagos yra susijusios su vėžiu. Tačiau nėra visiškai aišku, ar plaukų dažymo produktai iš tikrųjų sukelia kokių nors formų vėžį. Šiuo klausimu atlikta daug tyrimų, tačiau jų rezultatai nėra vienareikšmiai.

Rekomenduojami dažai: Biokera Vegan Color V64, 300 g iš Vitrinapro.lt

Plaukų dažai tyrimas

Kadangi plaukų dažai ir dauguma profesionalių priemonių liečiasi su galvos oda, kai kurios gaminyje esančios cheminės medžiagos gali patekti į daugybę mažų kraujagyslių, kuriomis aprūpinama galvos oda. Iš galvos odos cheminės medžiagos gali patekti į kraujotaką ir daugelį kūno organų, ypač šlapimo pūslę.

Keletas tyrimų per daugelį metų parodė ryšį tarp šlapimo pūslės vėžio ir plaukų dažymo produktų. Nacionalinio vėžio instituto finansuotame tyrime, kurį atliko Pietų Kalifornijos universiteto Kecko medicinos mokykla ir apie kurį buvo pranešta 2001 m., buvo lyginami 1514 Los Andželo gyventojų, sergančių šlapimo pūslės vėžiu, ir 1514 gyventojų, nesergančių šlapimo pūslės vėžiu, gyvenančių tuose pačiuose rajonuose.

Tyrimas buvo koreguojamas atsižvelgiant į tabako rūkymą, kuris, kaip žinoma, prisideda prie šlapimo pūslės vėžio atsiradimo. Tyrimo duomenimis, moterys, kurios metus ar ilgiau kas mėnesį naudojo ilgalaikius plaukų dažus, du kartus dažniau sirgo šlapimo pūslės vėžiu nei moterys, kurios nenaudojo ilgalaikių plaukų dažų. Tyrimas taip pat parodė, kad 15 metų ar ilgiau kas mėnesį nuolatinius plaukų dažus naudojančioms moterims tikimybė susirgti šlapimo pūslės vėžiu buvo tris kartus didesnė.

Be to, tyrimas parodė, kad kirpėjai ir kirpėjos, kurie vienerius metus dirbo su plaukų dažais, 50 proc. dažniau sirgo šlapimo pūslės vėžiu, o tie, kurie 10 metų profesionaliai dirbo su plaukų dažais, 5 kartus dažniau sirgo šlapimo pūslės vėžiu.

USC tyrime taip pat padaryta išvada, kad nėra ryšio tarp laikinų ir pusiau ilgalaikių plaukų dažų ir šlapimo pūslės vėžio. Šie dažai paprastai išlieka tik kelias savaites ir gana greitai išplaunami. Amerikos vėžio draugijos duomenimis, šlapimo pūslės vėžys sudaro 6 % vyrų ir 2 % moterų vėžio atvejų.

Kita vertus, Maisto ir vaistų administracija (FDA) ir Amerikos vėžio draugija 1994 m. paskelbė epidemiologinį tyrimą, kuriame dalyvavo 573 000 moterų. Šiame tyrime nebuvo padaryta išvada, kad egzistuoja ryšys tarp ilgalaikio plaukų dažymo ir moterų mirčių nuo šlapimo pūslės vėžio.

Kituose tyrimuose daugiausia dėmesio skirta kraujo ląstelių vėžiui, įskaitant limfomas, leukemiją ir mielomas. 2004 m. žurnale “American Journal of Epidemiology” buvo paskelbti Jeilio universiteto mokslininkų tyrimo rezultatai, kuriuose teigiama, kad ilgalaikis tamsių plaukų dažų naudojimas gali šiek tiek padidinti riziką susirgti ne Hodžkino limfoma, tačiau tai nėra neginčijama vėžio priežastis. Tyrime pažymėta, kad žmonėms, kurie naudojo plaukų dažus iki 1980 m., gali būti didesnė vėžio rizika. Plaukų dažai pasikeitė nuo 1980 m., kai buvo atsisakyta naudoti chemines medžiagas, kurios, kaip žinoma, pelėms sukėlė vėžį.

2005 m. Ispanijos mokslininkai žurnale “Journal of the American Medical Association” pateikė 79 originalių tyrimų iš 11 šalių apžvalgą. Jų atlikto metaanalizės tyrimo išvadose teigiama, kad nėra tvirtų įrodymų, patvirtinančių plaukų dažymo ir padidėjusios vėžio rizikos ryšį.

2008 m. žurnale “Lancet Oncology” paskelbtoje Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros ataskaitoje daroma išvada, kad specialistai, kurie reguliariai dirba su plaukų dažais, tikriausiai susiduria su padidėjusia vėžio rizika. Tačiau joje taip pat padaryta išvada, kad retkarčiais asmeniškai naudojant plaukų dažus rizika susirgti vėžiu tikriausiai nedidėja.

Alternatyva cheminių plaukų dažų naudojimui – naudoti augalinės kilmės skalavimo priemones su augaliniais ekstraktais, kurie padengia plauko stiebą spalva, bet į jį neįsiskverbia. Šiuose skalavimo skysčiuose yra mažiausiai sintetinių cheminių medžiagų, tačiau jie veikia tik kelias savaites. Kita alternatyva – naudoti produktą, gautą iš atogrąžų henos krūmo. Šie dažai negali būti naudojami plaukams pašviesinti, tačiau jie išlieka ilgiau nei augalinės kilmės skalavimo priemonės ir juose taip pat yra nedaug sintetinių cheminių medžiagų.

Žmonėms, kurie nerimauja dėl cheminių plaukų dažų naudojimo, rekomenduojama mūvėti pirštines dirbant su plaukų dažais ir po plaukų dažų naudojimo kruopščiai išplauti galvos odą vandeniu. Be to, nepalikite dažų ant galvos ilgiau nei būtina ir atidžiai laikykitės ant pakuotės pateiktų nurodymų. Be to, niekada nebandykite dažyti blakstienų ar antakių ir niekada nemaišykite skirtingų plaukų dažų produktų. Apsvarstykite galimybę naudoti augalinio ar hennos pagrindo skalavimo priemones ar dažus, o ne vien cheminius dažus. Galiausiai po plaukų dažymo išgerkite litrą vandens, kad padėtumėte organizmui natūraliai pašalinti chemines medžiagas.

Nors daugybė tyrimų neįrodė neginčijamo ryšio tarp plaukų dažų ir vėžio, vartotojai, nusprendę naudoti plaukų dažymo produktus, turėtų imtis visų įmanomų atsargumo priemonių.