Pastaruoju metu policija gavo kelis informacinius pranešimus iš gyventojų apie situacijas, kai vaikus gatvėje galimai kalbino nepažįstami asmenys, siūlė jiems saldainių, žaislų ar bandė pasikviesti į automobilį.
Į kiekvieną tokį pranešimą pareigūnai reagavo nedelsdami – sustiprino patruliavimą prie mokyklų ir kitų vaikų lankomų vietų, vykdo prevencines priemones, tikrina gautą informaciją. Šiuo metu apčiuopiamų duomenų, kurie patvirtintų realią grėsmę, policijos pareigūnai neturi, tačiau toliau intensyviai tikriname gaunamą informaciją.
Policija primena, kad vaikų saugumas pirmiausia prasideda šeimoje. Tėvai turėtų nuolat kalbėtis su vaikais apie tai, kaip elgtis susidūrus su nepažįstamais žmonėmis: nesėsti į jų automobilius, nesekti kartu, nesusidomėti siūlomais daiktais.
Svarbu išmokyti vaiką pasitikėti savo jausmais – jei jis jaučiasi nesaugiai, geriausia nedelsiant bėgti į saugią vietą (namus, parduotuvę, mokyklą, artimiausią viešą vietą), šaukti ir ieškoti pagalbos, apie tai pranešti suaugusiajam. Saugumas – svarbiausia, tačiau kiekviena pastebėta ir užfiksuota detalė gali padėti: asmens išvaizda, automobilio markė, spalva, valstybinis numeris, laikas, vieta.
Suprantame, kad visuomenė jautriai reaguoja į šias žinias, o socialiniuose tinkluose vyksta aktyvios diskusijos. Tačiau policija pabrėžia – negalima imtis savavališkų veiksmų ar vadinamųjų „linčo teismų“. Tai yra neteisėta ir kelia papildomą pavojų.
Norime patikinti, kad policija tikrina socialiniuose tinkluose skelbiamą informaciją ir analizuoja gaunamus pranešimus ir nėra abejinga nei vienam signalui. Policijos veiksmai ne visada matomi viešai, tačiau tai nereiškia, kad jie nevykdomi – daugelis priemonių atliekamos neviešai, kad būtų užtikrintas jų veiksmingumas. Prašome visuomenės pasitikėti oficialia policijos skelbiama informacija ir bendradarbiauti su pareigūnais.
Pareigūnai ragina visuomenę išlikti dėmesingai, tačiau kartu ir atsakingai vertinti situacijas. Ne kiekviena pravažiuojanti ar stabtelėjusi mašina reiškia grėsmę. Nepagrįsta panika gali kelti bereikalingą įtampą šeimoms ir bendruomenėms, bauginti vaikus.
Jeigu pastebėjote įtartiną asmenų elgesį ar situaciją, nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos numeriu 112.
Policija dėkoja už gyventojų budrumą ir pasitikėjimą.