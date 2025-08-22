Informuojame, kad yra parengtas detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. 1-912 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo“, koregavimas ir pradedamos viešinimo procedūros (toliau – TPD).
TPD koregavimo pagrindas – Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. DV-318 „Dėl detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. 1-912 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo”, koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.
TPD koregavimo planavimo tikslai:
- Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
- Pertvarkyti kitos paskirties žemės sklypus, kadastro Nr. 1801/0061:80 ir 1801/0061:84, esančius Marijampolėje, Saulės g. 2 ir 2E, suformuojant tris žemės sklypus dviejų žemės sklypų sąskaita;
- Nustatyti (patikslinti) teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus.
Planuojamos teritorijos plotas ~0,7184 ha.
Koreguojamo detaliojo plano registracijos TPDR Nr.T00061088.
TPD organizatorius – Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė, tel. +370 (343) 90011, 90062 el. p. [email protected].
TPD iniciatorius – J. G.
TPD rengėjas – MB „Valdo archstudija“, įm. k. 306037649, Vytauto g. 34A, LT-68295 Marijampolė, tel.+370(686) 83370, [email protected]
TPD projekto vadovas – Valdas Naumavičius, tel.: +370(686) 83370, [email protected]
TPD koncepcija – nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.
Su parengtais TPD sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2025-08-25 iki 2025-09-08 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo TPD Nr. K-VT-18-24-880), koreguojamo TPD NR. T00061088, ir projekto rengėjo patalpose Vytauto g. 34A, 68295 Marijampolėje. Susipažinimas su sprendiniais rengėjo patalpose galimas tik darbo metu ir tik iš anksto telefonu sutarus priėmimo laiką.
Vieša ekspozicija nuo 2025-08-25 iki 2025-09-08 Marijampolės miesto seniūnijoje, Laisvės g. 18-6, Marijampolėje; Marijampolės savivaldybės administracijoje, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolėje; TPD rengėjo patalpose Vytauto g. 34A II aukšte, Marijampolėje.
Viešo svarstymo susirinkimas – 2025-09-08, 15.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vytauto g. 34A, Marijampolėje, II aukšte.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl TPD sprendinių visuomenė gali teikti aukščiau nurodytais adresais detaliojo plano organizatoriui, rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.planuojustatau.lt (rengiamo TPD Nr. K-VT-18-24-880), koreguojamo TPD NR. T00061088, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos.
Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefonu numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.