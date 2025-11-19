Vakar įvyko Marijampolės savivaldybės NVO tarybos kartu su Nacionaline NVO koalicija organizuoti mokymai–stalo pratybos, subūrusios nevyriausybinių organizacijų atstovus iš visos savivaldybės. Renginys buvo skirtas tiems, kurie siekia geriau pasirengti galimoms krizėms ir sustiprinti savo organizacijų veikimo atsparumą.
Mokymų–pratybų tikslai:
• atnaujinti žinias apie aktualias grėsmes ir krizių valdymo principus;
• įvertinti turimus pajėgumus ir išteklius;
• aiškiau apsibrėžti NVO vaidmenį krizėse bei mažų ir didelių organizacijų tarpusavio koordinavimą;
• stiprinti bendradarbiavimą saugumo ir atsparumo srityje;
• identifikuoti spragas ir poreikius, kuriuos būtina spręsti kartu su savivalda ar nacionalinio lygmens institucijomis.
Renginyje apsilankęs Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis pasveikino dalyvius ir padėkojo jiems už proaktyvumą ir atsakingą požiūrį į pasirengimą iššūkiams. „Džiaugiuosi matydamas jus čia šiandien. Jūsų gebėjimas ruoštis iš anksto ir mąstyti keliais žingsniais į priekį yra didžiulė vertybė. Tokia laikysena kuria saugesnę ir atsparesnę bendruomenę. Ačiū, kad skiriate laiką ir pastangas tam, kas svarbu mums visiems,“ – sakė Administracijos direktorius.
Mokymai pradėti gynybos eksperto Dariaus Remeikos paskaita „Savivaldos institucijų bei tarnybų ir NVO vaidmuo, veiksmai ir jų tarpusavio koordinavimas nepaprastosios padėties metu: pajėgumai, planai, pasirengimas“. Lektorius akcentavo, kad krizės valdymas yra bendras darbas, kuriame ypatingai svarbus aiškus atsakomybės pasiskirstymas ir gebėjimas veikti koordinuotai.
Antrojoje dalyje dalyviai turėjo progą išbandyti praktinį pasirengimą: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Reagavimo vadovė Vytautė Stankevičienė surengė krizinės situacijos simuliaciją, kurios metu dalyviai sprendė gyventojų evakuacijos užduotis. Ši praktinė pratybų dalis leido ne tik pasitikrinti žinias, bet ir realistiškai patirti, su kokiais sprendimais tenka susidurti esant tikrai krizei.
Tokie mokymai ypač svarbūs šiandien, kai tiek vietos bendruomenės, tiek NVO yra vis aktyviau įtraukiamos į saugumo ir atsparumo stiprinimą. Gebėjimas pasiruošti iš anksto, suprasti savo vaidmenį ir veikti išvien gali tapti lemiamu veiksniu užtikrinant visuomenės saugumą sudėtingų situacijų metu.