Šakių rajono savivaldybė informuojama, kad „Via Lietuva“ atlieka asfalto dangos provėžų remonto darbus.
Šiuo metu darbai vyksta:
- Regioniniame kelyje 3803 ties Draustine.
- Regioniniame kelyje 140 ties Liepalotais.
Provėžų remontas atliekamas frezuojant susidėvėjusias kelio dangos vietas ir klojant naują asfalto sluoksnį, siekiant pagerinti eismo saugumą ir važiavimo komfortą. Darbų metu galimi laikini greičio ribojimai eismo reguliavimas ženklais.
Regioniniame kelyje 140 už Lekėčių taip pat yra keičiama visa asfalto danga.
„Via Lietuva“ planuose yra ir daugiau regioninių kelių ruožų remonto darbų, kuriuos planuojama atlikti šiais metais.
Prašoma būti atidiems ir laikytis laikinų eismo taisyklių.
Dėkojama už supratingumą.