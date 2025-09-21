Rugsėjo 18 d. Visuomenės ir verslo plėtros instituto savarankiškos veiklos koordinatoriai Aistė ir Vladas Šakiuose susitiko su vietos NVO organizacijų atstovais, kurie dirba su savanoriais, kad drauge pasikalbėtų apie Savanorių koordinavimo kokybės standartą.
Diskusijų metu gimė daug prasmingų įžvalgų:
- savanoris turi jaustis bendruomenės dalimi, o ne „pagalbininku iš šalies“;
- aiškūs procesai ir geras koordinavimas padeda išlaikyti motyvaciją;
- svarbu ne tik ko savanoris išmoksta, bet ir kaip jaučiasi būdamas organizacijoje.
Diskusijas moderavo Aistė Rutkauskienė ir Vladas Polevičius, padėję užtikrinti, kad kiekviena idėja būtų išgirsta, o patirtys – pasidalintos.
Primenama, kad šiuo metu Actio Catholica Patria kartu su Pal. J. Matulaičio socialiniu centru bei partneriais įgyvendina projektą „Savanorių koordinavimo kokybės gerinimas“. Jo tikslas – sukurti nacionalinį standartą, padėsiantį užtikrinti vieningą ir kokybišką savanorystės koordinavimą visoje Lietuvoje.