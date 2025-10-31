Trečiadienį Marijampolės savivaldybėje vyko Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos surengta konferencija, skirta savivaldybių atstovams, dirbantiems melioracijos srityje.
Renginyje dalyvavo Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis, Savivaldybės Tarybos nariai Eugenijus Alesius ir Albinas Mitrulevičius, Žemės ūkio ministerijos atstovai atsakingi už melioracijos sritį, Savivaldybės administracijos melioracijos specialistai ir melioracijos srities specialistai iš daugiau kaip 20 Lietuvos savivaldybių.
Susitikimas buvo skirtas pasidalinti patirtimi ir aptarti aktualiausius klausimus, susijusius su melioracijos techninių sąlygų išdavimu, techninių projektų derinimu, savivaldybių bendradarbiavimu su kitomis institucijomis, teisės aktų pokyčiais bei melioracijos statinių būklės vertinimu. Daug dėmesio skirta remonto ir priežiūros darbų organizavimui, patikros aktų naujovėms bei nuo šių metų pradžios įsigaliojusiai tvarkai pagal kurią melioracijos darbai turi būti planuojami ir formuojami aiškiau bei sistemiškiau. Kalbėta ir apie ArcGIS/ArcMap licencijų, geografinių-informacinių technologijų mokymų savivaldybių specialistams finansavimo galimybes, statybos leidimų išdavimo klausimus, miesto ir rajono savivaldybių veiklos ypatumus bei praktinius iššūkius su kuriais susiduriama kasdienėje veikloje.
Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis pabrėžė, kad melioracijai Marijampolės savivaldybė skiria daug dėmesio, nes ši sritis yra svarbi tiek ekonominiu, tiek aplinkosauginiu požiūriu ir visada yra kur tobulėti: „Melioracija – tai mūsų žemės ūkio, kraštovaizdžio, infrastruktūros ir bendruomenių gyvenimo kokybės klausimas. Žvelgdami į kitų savivaldybių, ypač Kauno rajono, patirtis, matome kaip nuosekli ir aiški finansavimo, sistema gali užtikrinti tvarų rezultatą. Todėl ir mes Marijampolėje siekiame kurti aiškesnę struktūrą – peržiūrime melioracijos finansavimo procesus ir svarstome melioracijos fondo steigimo galimybę savivaldybės lygmeniu. Tai leistų darbams vykti tvariai, planingai ir efektyviai, siekiant iš esmės pagerinti melioracijos statinių būklę.“
Renginio metu pristatyti ir Marijampolės savivaldybėje įgyvendinti bei planuojami melioracijos projektai: parodyti vaizdo įrašai, pasidalinta patirtimi ir realiais pavyzdžiais, kaip kryptingai prižiūrima bei atnaujinama melioracijos statinių infrastruktūra prisideda prie žemės ūkio naudmenų derlingumo ir darnesnės aplinkos kūrimo.