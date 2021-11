„SC-Atakos“ krepšininkai be didesnio vargo įveikė LSU ekipą

Vėl teigiamą laimėtų/pralaimėtų rungtynių balansą susigrąžino T.Bietkio treniruojami Kazlų Rūdos „SC-Atakos“ krepšininkai. Šeštadienio popietę išvykoje rungtyniavę RKL „A“ lygos debiutantai nepagailėjo LSU ir nukovė juos rezultatu 90:63 (31:10; 20:12; 26:10; 13:31).

Rezultatyviausi krepšininkai Kazlų Rūdos ekipoje buvo M.Gelčius ir E.Barkus, surinkę 23 ir 22 taškus. Pastarasis krepšininkas sukaupė net 35 naudingumo balus. Neįtikėtinas „SC-Atakos“ krepšininko buvo pataikymo procentas. E.Barkus įmetė visus tris baudos metimus, tris kartus iš keturių galimų taikliai atakavo krepšį iš toli (75 proc), net 7 metimai iš 9 galimų pasiekė tikslą iš vidutinio nuotolio (77,7 proc). 8 kamuolius po krepšiu atkovojo Paulius Dembinskas. Po tiek pat jų sugriebė M.Gelčius ir E.Barkus. Net 7 rezultatyvius perdavimus atliko U.Nikitinas.

„SC-Atakos“ krepšininkai dominavo prieš varžovus kovoje dėl atšokusių kamuolių (43 vs 30), gerokai pranoko rezultatyviais perdavimais (22 vs 8), buvo kur kas pranašesni atakuodami krepšį tiek iš vidutinių (26/43 (60,4 proc) vs 16/44 (36,3 proc)), tiek iš tolimų atstumų (7/19 (36,8 proc) vs 7/27 (25,9 proc)).

Varžovams vargo vakarienė prasidėjo jau nuo pat pirmų dvikovos minučių. Po taiklių M.Gelčiaus ir J.Davniuko metimų jau pačioje rungtynių įžangoje minutės pertraukėlės buvo priverstas paprašyti aikštės šeimininkų komandos strategas, tačiau tai LSU ekipos negelbėjo. Kazlų Rūdos komanda visus pergalei reikalingus reikalus tvarkė čia pat, apšaudė varžovų krepšį taiklių metimų serija ir sužaidus kiek daugiau nei penkias minutes varžovus pasiuntė į nogdauną, pirmaudami sausu rezultatu net 21:0.

Tikras galvos skausmas aikštės šeimininkams buvo M.Gelčiaus galingas žaidimas puolime, kuris per šią trumputę atkarpą buvo surinkęs jau 10 taškų. Nesulaikomi buvo ir E.Barkus bei U.Nikitinas.

„SC-Atakos“ nepaliaujamą pranašumo augimą varžovai kiek pristabdė tik antroje kėlinuko pusėje, patys sugebėję pataikyti keletą metimų ir trumpam poros minučių pasitarimui išėjo atsilikinėdami tuo pačiu 21 taško skirtumu – 31:10.

LSU vargai toliau tęsėsi ir antro kėlinuko metu. Kur kas solidžiau rungtyniaujantys Kazlų Rūdos komandos krepšininkai pranašumą toliau didino. Šioje žaidimo fazėje atsivėrė ir tolimoji „SC-Atakos“ artilerija. Pora tolimų metimų besibaigiant kėlinukui įsūdė D.Senda ir po pirmos dvikovos dalies Kazlų Rūdos komanda pirmavo 51:22.

Vaizdas aikštėje trečio kėlinuko metu ir toliau nesikeitė. LSU krepšininkai taškus rinko labai sunkiai, Kazlų Rūdos komanda žaidė su pasimėgavimu, gramzdino aikštės šeimininkus į dar didesnę duobę. Iš toli taikliais metimais varžovus baudė E.Barkus, tritaškį taipogi pataikė P.Dembinskas ir paskutinei atkarpai Kazlų Rūdos ekipa ruošėsi turėdama net 45 taškų persvarą – 77:32.

Atakiečiai atsipalaidavo paskutiniame dvikovos ketvirtyje. Įgyti daugiau varžybinės patirties, daugiau žaidybinio laiko gavo kiti Kazlų Rūdos komandos krepšininkai. Tuo pasinaudodami aikštės šeimininkai aptirpdė Kazlų Rūdos komandos pranašumą, tačiau „SC-Ataka“ visvien šventė solidžią pergalę beveik 30 taškų skirtumu – 90:63.

Kazlų Rūdos sporto centro inf.