Seimas pritarė įstatymui dėl neįvykusių renginių kompensavimo 

Renginių organiztoriai turėtų daugiau galimybių grąžindami klientams pinigus už bilietus į dėl karantino neįvykusius renginius. Šiandien Seimas po pateikimo pritarė Teisingumo ir Kultūros ministerijų parengtam įstatymui, kuriame numatytas lėšų gražinimo vartotojams mechanizmas.

„Įvedus karantiną ir uždraudus koncertus, spektaklius, sporto varžybas, nuostolius patiria ir tokių renginių organizatoriai, ir žiūrovai, taip ir neišvydę suplanuotų koncertų ar krepšinio varžybų. Siūlydami naują pinigų grąžinimo už neįvykusius renginius modelį, siekiame apginti vartotojų interesus ir padėti renginių organizatoriams, kad jie neatsidurtų sudėtingoje finansinėje situacijoje. Stengėmės surasti modelį, kad būtų subalansuoti vartotojų ir renginių organiztorių interesai, nes šiandien, karantino metu, nepatogumų neišvengia visi“, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Įstatyme dėl COVID-19 poveikio vartojimo sutartims, teikiant renginių organizavimo paslaugas, numatyta, kad dėl karantino draudimų neįvykus renginiui, paslaugų teikėjas per 30 dienų nuo šio draudimo panaikinimo turi teisę nustatyti kitą renginio datą. Ši data negali būti vėlesnė nei vieneri metai, kai buvo panaikintas draudimas, ir negalima iš vartotojo reikalauti jokių papildomų mokesčių prie jau sumokėtos bilieto kainos.

Vartotojas gali nesutikti su nustatyta vėlesne renginio data ir apie tai turės pranešti per 30 dienų, praėjus nuo skelbimo apie kitą renginio datą. Tokiu atveju vartotojui gali būti suteikiamas kuponas, kurio vertė yra ne mažesnė kaip už bilietą sumokėtų pinigų suma ir jam netaikomi jokie papildomi mokesčiai. Kuponu bus galima apmokėti už bilietus į būsimus to paties paslaugų teikėjo organizuojamus renginius. Jeigu kuponas per 12 mėnesių liks nepanaudotas, asmuo per 14 dienų galės atgauti kupono vertę atitinkančią pinigų sumą.

Kai vartotojo netenkina kita renginio data ir nepavyksta susitarti dėl kompensacijos kuponų, paslaugų teikėjas privalo grąžinti už bilietą sumokėtą kainą per 14 dienų nuo nustatytos vėlesnės renginio datos. Išskyrus tuos atvejus, kai vartotojas dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, numatyta operacija, kelionė, studijos, negali dalyvauti į kitą laiką perkeltame renginyje.

Jeigu paslaugų teikėjas nebegali organizuoti renginio kitu laiku, jis privalo grąžinti už bilietą sumokėtą kainą, įskaitant visus mokesčius, ne vėliau kaip per 44 dienas nuo karantino metu nustatyto renginių ir susibūrimų draudimo panaikinimo.

Šis įstatymas būtų taikomas toms renginių organizavimo sutartims, kurios buvo sudarytos iki šių metų kovo 15 d. įskaitytinai, ir kai renginys turėjo įvykti per karantiną arba praėjus 3 mėnesiams po karantino panaikinimo.

Planuojama, kad įstatymas Seime bus priimtas poryt.

Teisingumo ministerijos informacija