Šį sekmadienį ypatingą gyvenimo sukaktį – deimantines vestuves (60 metų bendro gyvenimo sukaktį) – minėjo Sintautų seniūnijos gyventojai Elena ir Algimantas Martišiai.
Sukaktuvininkus aplankė ir nuoširdžiai pasveikino Šakių rajono savivaldybės meras, simboliškai užrišdamas austas progines deimantinių vestuvių juostas. Sveikinimus taip pat išsakė Sintautų seniūnas bei artimieji.
Linkime Elenai ir Algimantui Martišiams stiprios sveikatos, džiaugsmo, santarvės ir šviesių dienų kartu!
Šaltinis: Šakių rajono savivaldybė