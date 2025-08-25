Savo namuose Marijampolėje gražų 100 metų jubiliejų pasitiko Irena Insodienė. Jubiliatė visą gyvenimą praleido šiame mieste – čia kūrė šeimą, dirbo ir dalijosi savo širdies šiluma su aplinkiniais.
Dar karo metais ji baigė medicinos mokyklą ir dirbo medicinos sesele odontologijos kabinete – tiek tuometinėje 2-oje vidurinėje mokykloje, tiek poliklinikoje. Vyras buvo gydytojas, vadovavo Marijampolės ligoninei, vėliau ilgus metus dirbo Infekcinių ligų skyriaus vedėju.
Šeimoje gimė keturi vaikai, o šiandien Irena džiaugiasi gausia šeima – keturiais anūkais ir net septyniais proanūkiais. Vienas sūnų yra Rokų parapijos klebonas.
Artimieji apie jubiliatę sako: „Mūsų mama – nepaprastai stiprios valios ir gilios tikėjimo dvasios žmogus. Tikėjimas jai visada buvo didžiausias ramybės, prasmės ir džiaugsmo šaltinis.“
Penktadienį, pasveikinti šimtametės atvyko Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolita Žukelienė. „Irenos gyvenimo istorija – šimtas metų priežasčių džiaugtis, tikėti ir dalintis gerumu. Labai gera būti šalia tokio žmogaus“, – sakė meras.
Pati jubiliatė nestokojo humoro – juokavo, kad su meru yra beveik bendrapavardė, tad gal net kokie tolimesni giminaičiai. Ji prisiminė jaunystę, pasakojo įvairias istorijas, o ilgaamžiškumo paslaptį atskleidė paprastai: „Reikia viską daryti pačiai – tada ir gyvenimas kitoks.“