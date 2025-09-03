Rugsėjo 10 dieną 18 val. Marijampolės kino teatras „Spindulys“ uždaro lauko kino sezono programą „Spindulio“ kinas po atviru dangumi, kviesdamas žiūrovus į lietuvišką filmą „Mūza“, pasakojantį apie garsiąją Lietuvos pianistę, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatę Mūzą Rubackytę.
Kūrybinės dokumentikos pilnametražiame režisierės Agnės Marcinkevičiūtės filme – muzikinis menininkės Mūzos Rubackytės portretas, atskleidžiantis biografinius momentus ir jos svajonių augimą, žlungant totalitariniam režimui. Tai – sėkmės istorija, kai griūna sienos ir išsilaisvina tauta, o ilgus metus suvaržytas talentas prasiveržia į platųjį pasaulį.
Ši kino kelionė tarp Vilniaus, Paryžiaus, Budapešto ir Ženevos kartu su genialia Lietuvos pianiste atskleis filmo žiūrovams aukštosios muzikos pasaulio užkulisius bei grožį. Kelionėje lydės atviras menininkės pasakojimas, apie tai, ką reiškia laisvė, meilė, pašaukimas bei kokia buvo jos talento atskleidimo kaina.
Filmą meistriškai nufilmavo operatorius Rytis Kurkulis, o garso režisierius Jonas Jocys įrašė ne tik Mūzos pasakojimus, bet ir jos atliekamą muziką. Filmo „Mūza“ režisierė Agnė Marcinkevičiūtė yra nusipelniusi lietuvių režisierė ir scenaristė, sukūrusi tokius filmus kaip „Vardas tamsoje“ (detektyvas, 2013), „Lobis“ (nuotykių filmas vaikams, 2022), „Savas, svetimas, mylimas“ (romantinė drama, 2022), „Šokis dykumoje“ (dokumentika, 2009) ir daugybę kitų. Filmas „Mūza“ 2024 metų „Sidabrinėse gervėse“ buvo nominuotas Metų geriausio garso režisieriaus darbo, Metų geriausio ilgametražio dokumentinio kino filmo ir Metų geriausio scenarijaus autoriaus kategorijose.
Renginio „Spindulio“ kinas po atviru dangumi metu žiūrovų lauks ne tik filmo „Mūza“ peržiūra, bet ir susitikimas su filmo režisiere, scenarijaus autore Agne Marcinkevičiūte, prodiusere Živile Gallego bei Marijampolės meno mokyklos muzikologe Daiva Radzevičiene.
„Spindulio“ kinas po atviru dangumi – nemokamas renginys, todėl bus atviras plačiai auditorijai.
Projekto „Spindulio“ kinas po atviru dangumi tikslas yra atliepti intelektualaus Lietuvos kino, ugdančio kultūrinį žmonių sąmoningumą, poreikį Marijampolės apskrities gyventojams. Projektu siekiama edukuoti žiūrovus, didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę bei kultūrinę atskirtį teikiant aukštos kokybės paslaugas. Šia programa siekiama populiarinti tiek pripažintų, tiek ir neatrastų kino kūrėjų darbus bei pristatyti naujausias kino tendencijas, supažindinti žiūrovus su kino meno kūrimo ypatybėmis bei kalbėti Lietuvos visuomenei aktualiomis temomis.
Filmas „Mūza“ bus rodomas lauke, „Spindulio“ LED ekrane, o esant blogam orui, seansas bus perkeltas į didžiąją kino salę. Kėdėmis ir užkandžiais renginio metu pasirūpins renginio partneriai.
Projektą „Spindulio“ kinas po atviru dangumi dalinai finansavo Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos ir Marijampolės savivaldybė. Renginio rėmėjai: viešoji įstaiga „Marijampolės televizija“, naujienų portalas „Sūduvos gidas“, Mantingos labdaros ir paramos fondas, ICECO ledai, Marijampolės kultūros centras.
Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama.