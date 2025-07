Dauguma galvoja, kad sunkiausia – pasirinkti lentas. Spygliuočiai ar termiškai apdorota mediena? Lygus ar šiurkštintas paviršius? Tačiau dažniausiai viską nulemia ne tai, kokios terasos lentos galiausiai patenka ant grindų, o kaip jos ten atsiduria. Montavimas – čia paslysta net tie, kurie rankose laiko trečią projektą per sezoną.

Ar žinojote, kad per tankiai pritvirtintos lentos – viena dažniausių klaidų, dėl kurių terasos pradeda pūti jau po kelių metų? Pradžioje viskas atrodo gražiai, tačiau po žiemos lentos pradeda brinkt, spaust viena kitą, šlapia mediena nebeturi kur kvėpuot. O tada – pelėsis, iškilimai, net lentų deformacija.

Ką pasirinko Raminta ir kaip viskas baigėsi

Kai Raminta su vyru pernai vasarą įsirengė terasą prie namo Trakuose, medienos paieškose jie praleido tris savaitgalius. Važinėjo po sandėlius, rinkosi iš dešimčių pavyzdžių, rankose laikė įvairias terasos lentas. Galiausiai pasirinko šviesesnes, iš termiškai apdorotos pušies – atrodė tvirtos ir estetiškos.

Meistrai darbus baigė per kelias dienas. Iš pradžių viskas atrodė tobulai, bet po pirmos žiemos situacija pasikeitė. „Kai išlindo pirmi saulės spinduliai, pastebėjau, kad kai kurios lentos išsišovė, kitos jau mėtėsi spalvomis. O tada atėjom su vyru, pažiūrėjom atidžiau – tarp lentų beveik nėra tarpelių“, – pasakoja ji.

Būtent tai ir buvo bėda. Terasos lentos buvo prisuktos per arti viena kitos. Drėgmė neturėjo kaip pasišalinti, o kai kurios vietos po sniegu per žiemą net išvis nedžiūvo. Vyras teko kelias lentas visai keisti. Nuo tada abu sako – daugiau niekada be patikimo patarimo nedės lentų.

Montuojant būtina palikti tarpus – ne dėl grožio, o dėl ilgaamžiškumo

Nors gali atrodyti, kad mažesni tarpeliai atrodys gražiau ir moderniau, realybė yra visiškai priešinga. Mediena reaguoja į temperatūrą ir drėgmę – vasarą susitraukia, žiemą išbrinksta. Jei paliksite vos porą milimetrų – terasos lentos neturės kur judėti, pradės trūkinėti ar spausti viena kitą.

Montuodami lauke visada palikite bent 5–7 mm tarpelius tarp lentų. Net jei atrodo per daug – po kelių sezonų padėkosit sau. Beje, tarpelių tema aktuali ne tik terasoms. Tą patį rekomenduoja specialistai ir montuojant tvoros lentas, ypač jei jos iš tos pačios medienos.

O jeigu vis tiek norisi vientisos dangos?

Yra alternatyvų. Galima rinktis specialius terasos sujungimus, kurie vizualiai atrodo tarsi vientisas paviršius, bet po apačia vis tiek palieka vietos judėjimui ir vėdinimui. Tokie sprendimai kainuoja daugiau, bet išsprendžia problemą dėl tarpelių. Arba investuokite į specialų tvirtinimo sistemą, kuri išlaiko reikiamą atstumą net be matomų varžtų.

Dar viena gera praktika – rinktis jau džiovintas lentas, ypač jeigu neplanuojate jų papildomai sandarinti alyva ar impregnantu. Jos mažiau reaguoja į oro sąlygas, todėl išlieka stabilesnės.

Jeigu planuojate pirkti terasos lentas, atkreipkite dėmesį ne tik į spalvą ar paviršių, bet ir į tai, ar jos leidžia kvėpuoti jūsų terasai. O jeigu dar įsirenginėjat ir tvorą – nepamirškit, kad tvoros lentos patiria panašius iššūkius, todėl ten tarpeliai tarp lentų – taip pat būtini.

Svarbiausia – neskubėkite. Vienas teisingas sprendimas šiandien gali išgelbėti nuo kapitalinio remonto po dvejų metų.