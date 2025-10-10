Vienerių metų veiklos sukaktį mininti Sūduvos akademija žengia naują žingsnį – kuriama Marijampolės ekonomikos ir verslo akademija.
Spalio pradžioje Marijampolėje veikiančiai Mykolo Romerio universiteto (MRU) Sūduvos akademijai sukako vieneri metai. Šis pirmasis gimtadienis tapo ne tik simboline proga apžvelgti nueitą kelią, bet ir naujo etapo pradžia. Renginio metu pasirašytas ketinimo protokolas dėl Marijampolės ekonomikos ir verslo akademijos (MEVA) steigimo – projekto, kuris siekia sustiprinti regiono švietimą, verslumą ir suteikti jaunimui daugiau galimybių augti savo krašte.
Vieneri metai – didelis žingsnis į priekį
Sūduvos akademija savo veiklą pradėjo 2023-ųjų rudenį, kaip MRU iniciatyva mažinti atotrūkį tarp sostinės universitetų ir regiono jaunimo galimybių. Tikslas buvo paprastas, bet ambicingas – sukurti erdvę, kurioje moksleiviai, studentai, verslo ir savivaldos atstovai galėtų susitikti, bendradarbiauti ir kurti naujas idėjas.
Per pirmuosius metus akademija tapo svarbia vietos bendruomenės dalimi: čia surengta dešimtys paskaitų, diskusijų, seminarų ir karjeros dirbtuvių, kuriose dalyvavo šimtai moksleivių bei studentų. Akademija suteikė galimybę jaunimui pažinti aukštojo mokslo pasaulį dar mokyklos suole, o verslo įmonėms – atrasti būsimus talentus ir prisidėti prie jų ugdymo.
„Mūsų siekis – kad Sūduvos jaunuoliai matytų savo ateitį čia. Norime parodyti, kad kokybiškas mokslas, karjeros galimybės ir inovacijos gali būti pasiekiamos ne tik Vilniuje ar Kaune, bet ir Marijampolėje“, – pabrėžė Sūduvos akademijos dekanė dr. Raimonda Bogužaitė.
MEVA – investicija į ateitį
Vienas svarbiausių gimtadienio akcentų – ketinimo protokolo dėl Marijampolės ekonomikos ir verslo akademijos (MEVA) pasirašymas. Tai bendras MRU, Marijampolės savivaldybės, „Mantingos“ labdaros ir paramos fondo bei Rygiškių Jono gimnazijos projektas, siekiantis sukurti regioninį verslumo kompetencijų centrą.
MEVA sieks ugdyti jaunimo ekonomikos ir verslumo žinias, suteikti praktinių įgūdžių bei skatinti glaudesnį švietimo ir verslo sektorių bendradarbiavimą. Planuojama organizuoti paskaitas, kūrybines dirbtuves, verslo simuliacijas ir praktikos programas, kuriose jaunuoliai galės pritaikyti teoriją realiose situacijose. Didelis būrys moksleivių jau išreiškė norą prisijungti prie MEVA, o tai rodo, kad tokios iniciatyvos – itin laukiamos ir reikalingos jaunimo tarpe.
„Ši iniciatyva – tai ne tik investicija į švietimą. Tai investicija į mūsų regiono ateitį. Kuo daugiau jaunų žmonių čia liks, kurs verslus ir dirbs vietos įmonėse, tuo stipresnė bus mūsų ekonomika“, – sako Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda.
Partnerystė – stiprybės pagrindas
Sūduvos akademijos sėkmę daug lemia glaudus bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių. Universitetas, savivaldybė, verslo organizacijos ir mokyklos jungia jėgas, kad sukurtų jaunimui patrauklias galimybes.
„Norint išlaikyti talentus regione, būtina veikti kartu. Universitetas suteikia žinias, savivalda – reikiamą infrastruktūrą, o verslas – praktiką ir darbo vietas. Tik bendromis pastangomis galime pasiekti ilgalaikių rezultatų“, – teigia „Mantingos“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas bei MRU Sūduvos akademijos tarybos pirmininkas Klemencas Agentas.
Šis modelis leidžia greičiau reaguoti į darbo rinkos pokyčius ir užtikrinti, kad jauni žmonės baigę studijas turėtų reikiamus įgūdžius sėkmingai karjerai.
Žvilgsnis į ateitį
Sūduvos akademijos dekanė pabrėžia, kad pirmieji metai – tik pradžia. Ateityje planuojama plėsti programų pasiūlą, stiprinti bendradarbiavimą su verslu, pritraukti dėstytojų iš užsienio universitetų bei organizuoti regioninius inovacijų konkursus. Nauji mokslo metai prasidės moderniame pastate, siūlančiame šiuolaikiškas erdves ir pažangią infrastruktūrą.
„Sūduvos akademija – tai vieta, kur gimsta idėjos, mezgasi partnerystės ir auga ateities lyderiai. Čia laukiami visi – nuo smalsių moksleivių iki ambicingų studentų, norinčių kurti savo krašto ateitį“, – sako Sūduvos akademijos dekanė.
Kviečiame jaunimą kurti ateitį čia, Sūduvoje
Sūduvos akademijos pavyzdys rodo, kad aukštasis mokslas ir inovacijos nebūtinai turi būti koncentruoti didmiesčiuose. Čia, Marijampolėje, kuriama aplinka, kurioje jaunimas gali mokytis, tobulėti, įgyti praktikos ir pradėti savo karjeros kelią.
Jaunimas kviečiamas aktyviai domėtis Sūduvos akademijos bei būsimos MEVA veikla, dalyvauti renginiuose ir tapti pokyčių dalimi. Kartu kurkime regioną, kuriame verta likti, augti ir įgyvendinti didžiausias svajones.