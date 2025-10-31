Ar Sūduva gali tapti vieta, kur jaunimas nori ne tik užaugti, bet ir likti? Atsakymų į šį klausimą ieškojo Mykolo Romerio universiteto (MRU) tyrėjos – prof. dr. Miglė Eleonora Černikovaitė, prof. dr. Giedrė Valūnaitė-Oleškevičienė, dr. Monika Petkevičiūtė-Stručko, Birutė Petrošienė ir Aušra Gabrevičienė. Jų atliktas tyrimas atskleidė tiek Sūduvos stiprybes, tiek skaudžiausius iššūkius, kuriuos patiria jauni žmonės, svarstantys savo ateitį regione.
Sūduva: gera gyventi, bet nelengva pasilikti
Sūduva išsiskiria turtingu kultūros paveldu, stipriomis bendruomenėmis ir gamtos grožiu, tačiau jauni žmonės vis dar pasigenda realių galimybių kurti gyvenimą savo krašte. Tyrimas rodo, kad tik ketvirtadalis jaunimo Sūduvą mato kaip patrauklią vietą gyventi ir kurti ateitį.
Beveik pusė respondentų pažymi, jog būsto pasiūla ir įperkamumas yra riboti, o nuomos rinka – beveik neišplėtota. Tik penktadalis jaunų žmonių mano, kad regione galima lengvai susirasti gerai apmokamą darbą.
Ekspertų teigimu, jaunimą išlaikytų ne tik geresnės ekonominės sąlygos, bet ir gyvas socialinis gyvenimas, patrauklios viešosios erdvės bei erdvė kūrybinėms iniciatyvoms. Kitaip tariant, jauniems žmonėms reikia ne tik darbo vietos, bet ir vietos būti.
Sūduva keičiasi – bet ne visur vienodai
Per pastaruosius penkerius metus Sūduvos jaunimo gyvenimo kokybė pagerėjo, tačiau šie pokyčiai daugiausia juntami miestuose, kur sutelkta infrastruktūra, darbo vietos ir paslaugos. Kaimiškose vietovėse situacija keičiasi lėčiau – čia vis dar trūksta patogaus susisiekimo, paslaugų prieinamumo ir laisvalaikio galimybių.
Tyrėjos pažymi, kad tokie skirtumai tarp miesto ir periferijos lemia nevienodą jaunos kartos gyvenimo kokybę ir tolygios regioninės plėtros stoką – būtent tai tampa vienu svarbiausių iššūkių, planuojant Sūduvos ateitį.
Pamokos iš Gran Kanarijos: kaip periferija gali tapti traukos centru
Projekto tyrėjos stažavosi Gran Kanarijos universitete, kur lygino regionų plėtros patirtis. Paaiškėjo, kad Gran Kanarijos jaunimas susiduria su panašiomis problemomis kaip ir Sūduvoje – aukštu jaunimo nedarbu, būsto neprieinamumu ir emigracija.
„Mūsų studentai dažnai neranda darbo pagal įgytą kvalifikaciją. Nedarbo lygis tarp jaunimo siekia apie 25 proc. Kita rimta problema – būsto kainos. Dėl turistų ir vadinamųjų skaitmeninių klajoklių jos tapo sunkiai įkandamos vietiniam jaunimui“, – pasakojo Gran Kanarijos universiteto vice rektorė dr. Nasara Cabrera Abu.
Vis dėlto Gran Kanarija rado būdų keisti situaciją. Net ir nutolusiose salos vietovėse veikia mokyklos ir studijų centrai, todėl jaunoms šeimoms nereikia išsikraustyti dėl vaikų ugdymo. Be to, universitetas siūlo unikalias studijų programas, kurių nėra kitose Ispanijos dalyse – tai pritraukia studentus iš visos šalies ir kuria naujas ekonomines galimybes salai.
Kai žemės ūkis tampa startuoliu
Dar viena sritis, kuriai Gran Kanarija suteikė naują kvėpavimą – žemės ūkis. „Jaunimas nebenori kartoti tėvų kelio, todėl turime parodyti, kad žemės ūkis gali būti modernus, tvarus ir pelningas“, – sako prof. dr. Desiderio J. García-Almeida ir tyrėjas Michael Montesdeoca-Godoy, vadovaujantis žemės ūkio įmonei.
Šiandien čia kuriami agroverslo inkubatoriai, kuriuose bendradarbiauja ūkininkai, technologijų kūrėjai ir mokslininkai. Iš šio bendradarbiavimo gimsta inovatyvios idėjos, naujos technologijos ir patrauklios darbo vietos jaunimui.
Sūduvai – įkvepiantis pavyzdys
Projekto vadovė prof. dr. Miglė Eleonora Černikovaitė pabrėžia, kad Gran Kanarijos patirtis gali tapti realiu įkvėpimo šaltiniu Sūduvai. Šis pavyzdys parodo, jog net ir geografiškai nutolęs regionas gali išnaudoti savo stiprybes ir tapti patrauklus jaunimui, jei nuosekliai investuoja į žmones, švietimą ir inovacijas.
„Mūsų tyrimas parodė, kad jaunimui reikia ne tik gražios aplinkos, bet ir realių galimybių – darbo, būsto, kokybiško švietimo. Gran Kanarijos patirtis rodo, kad net periferinis regionas gali tapti traukos centru, jei investuoja į žmones, švietimą ir inovacijas,“ – sako profesorė.
Pasak tyrėjos, Sūduva taip pat turi visus reikalingus pagrindus pokyčiui – svarbiausia, kad šiuos išteklius lydėtų aiški vizija ir nuoseklus veikimas.
Sūduva šiandien: pasitikinti savimi, bet dar ieškanti augimo kelio
Tyrimo scenarijų analizė rodo, kad Sūduvos regionui artimiausia kryptis – „Pasitikinti, bet lėtai auganti Sūduva“. Pokyčiai vyksta, tačiau jų tempas dar per lėtas, kad sustabdytų jaunimo migraciją.
Gran Kanarijos patirtis tampa geru priminimu, kad ir nutolę regionai gali tapti patrauklūs, jei geba pasiūlyti tai, ko ieško jaunimas šiandien – galimybę kurti ateitį savo vietoje.
Projektą vykdo Mykolo Romerio universiteto mokslininkės, kurių tyrimai prisideda prie regioninės politikos stiprinimo ir tvarių sprendimų kūrimo, kad Sūduva taptų regionu, kuriame norisi kurti, o ne išvykti.