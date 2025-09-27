Šeštadienį Marijampolėje jau penkioliktą kartą organizuota tradicinė derliaus šventė „Sūduvos kraitė“, kurios metu pagerbti krašto ūkininkai, pasidžiaugta jų darbais ir paminėtos šio krašto žemdirbystės tradicijos.
Duoklė žemdirbiams ir protėvių tradicijoms
Šventės atidarymo metu Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis pabrėžė, kad ši diena – tai ne tik padėka šių dienų ūkininkams, bet ir simbolinis duoklės atidavimas mūsų protėviams, kurie Suvalkijoje žemę dirbo nuo neatmenamų laikų. Pasak vicemero, „Sūduvos kraitė“ yra puiki proga prisiminti krašto istoriją, puoselėti tradicijas ir stiprinti bendruomeniškumą.
Renginio dalyvius sveikino ir Seimo narys dr. Kęstutis Mažeika, kuris akcentavo, kad 2025-ieji ūkininkams buvo iššūkių kupini metai – gamtinės sąlygos nelepino, tad nemaža dalis ūkininkų šventės dieną vis dar dirbo laukuose, pasinaudodami palankiu oru. Vis dėlto, politiko teigimu, tokios šventės kaip ši yra ypač svarbios – jos sukuria būtinas jungtis tarp miesto ir kaimo, stiprina tarpusavio supratimą ir pagarbą.
Svarbią žinutę renginio metu perdavė ir Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, kuris patvirtino, kad šie metai buvo neeiliniai tiek dėl klimato sąlygų, tiek dėl ekonominių iššūkių, bet nepaisant to, derlius buvo subrandintas. Svečias pažymėjo, kad Žemės ūkio rūmai ir toliau tęs savo misiją – lankyti šalies ūkininkus ir palaikyti kaimo bendruomenes.
Paskutinį sveikinimo žodį tarė pasėlių savidraudos fondo „VEREINIGTE HAGEL“ Pietų Lietuvos regiono draudimo vadovas Laurynas Gedgaudas. Fondo vadovas linkėjo ūkininkams geresnių orų ir gausesnio derliaus kitais metais bei skatino jungtis prie fondo, kuris padeda ūkininkams finansiškai apsisaugoti nuo netikėtų gamtos išdaigų.
Po oficialių kalbų J. Basanavičiaus aikštėje įvyko iškilminga apdovanojimų ceremonija. Jos metu buvo pagerbti geriausi krašto ūkininkai, aktyviausios žemdirbių organizacijos bei šeimininkai, prižiūrintys pačias gražiausias sodybas.
Šventės puošmena – tautinių šokių festivalis „Supynėm šokių pynę“
Šventinę nuotaiką pratęsė jau 20-ąjį kartą įvykęs senjorų liaudiškų šokių festivalis „Supynėm šokių pynę“, kuris šiais metais pirmą kartą įgijo tarptautinio festivalio statusą.
Lietuvai atstovavo kolektyvai „Sidabrinė gija“ (Klaipėda), „Džiugas“ (Telšiai), „Linas“ (Panevėžys), „Šimtaziedis“ (Vilnius), „Levindra“ (Utena), „Eglūnas“ (Ukmergė), „Vajaunas“ (Prienai), „Lankesa“ (Kėdainiai), „Vijūras“ (Šakiai), „Veliuoniotis“ (Veliuona), „Sidabra“ (Marijampolė), tačiau sulaukta ir svečių iš Estijos – kolektyvų „Tamme Piigad“ ir „Mailane“ , taip praturtinant renginį kitokiomis kultūrinėmis tradicijomis.
Visi pasirodymai buvo palydėti gausiais plojimais – žiūrovai liko sužavėti kolektyvų entuziazmu, sceniniu profesionalumu ir skleidžiama pozityvia energija.
Mugė stebino asortimentu
Nuo pat ryto centrinėje miesto aikštėje šurmuliavo mugė „Sūduvos kraitė 2025“.
Nors šiemet prekybinis plotas buvo kiek sumažėjęs dėl MRU Sūduvos akademijos pastato statybų, asortimentas išliko itin platus.
Pirkėjai galėjo rasti visko – nuo lietuviškų maisto produktų, gėrimų, kosmetikos ir drabužių iki liaudies medicinos gaminių, namų apyvokos daiktų ir aksesuarų.
Kaip ir dera derliaus šventei, didelio susidomėjimo sulaukė sodinukų prekyba – čia apsipirko tiek profesionalūs sodininkai, tiek mėgėjai.
Marijampoliečiai džiaugėsi, kad kainos buvo „įkandamos“ – dauguma teigė, jog savo pinigų tikrai negailėjo – gera nuotaika ir kokybiški produktai to verti.
Seniūnijos ir institucijos negailėjo jėgų kūrybiškiems prisistatymams
Šventėje savo kiemelius įsirengė ir Marijampolės savivaldybės seniūnijos, kurios stengėsi kuo originaliau ir kūrybiškiau pristatyti savo kraštą.
Taip pat veikė švietimo ir medicinos įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bei politinių partijų palapinės.
Partijų atstovams tai buvo puiki proga pabendrauti su rinkėjais artėjančių rinkimų fone.
Muzikinė programa: nuo folkroko iki legendinio baladžių meistro
Popietinėje šventės dalyje marijampoliečius džiugino lietuviško folkroko grupė „Kitava“, kuri pristatė geriausius savo kūrinius ir įtraukė publiką į ritmingą, bet ir prasmingą muzikinę kelionę.
Galiausiai šventę vainikavo Ovidijaus Vyšniausko koncertas, kuris yra ne tik legendinis Lietuvos dainininkas, bet ir gimęs bei augęs Marijampolėje.
Jo pasirodymas tradiciškai sulaukė ypatingai šilto sutikimo – dainos, pripildytos nostalgijos ir jausmų, tapo jautria šventės pabaiga.
„Sūduvos kraitė 2025“ dar kartą įrodė, kad derliaus šventė – tai ne tik galimybė įvertinti sunkų ūkininkų darbą, bet ir proga sustiprinti bendruomenės ryšius, pasidžiaugti kultūriniu gyvenimu bei puoselėti lietuviškas tradicijas.
Renginys nepaliko abejingų – tiek vyresniųjų, prisimenančių senąsias švenčių tradicijas, tiek jaunimo, kuris vis labiau įsitraukia į bendruomeninį gyvenimą.
Renginį organizavo UAB „Mugių centras“, Marijampolės savivaldybė ir Marijampolės kultūros centras.
Daugiau šventės akimirkų galite rasti „Sūduvos gido“ socialinio tinklo „Facebook“ profilyje.