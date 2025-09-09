Rugsėjo 9-ąją Vilkaviškio kultūros centre atidaryta profesionalių dailininkų plenero „Sūduvių žemė: PA(si)likimai“ darbų paroda. Šie plenerai, kas antrus metus su pertraukomis vykstantys nuo 2005-ųjų, jau tapo gražia tradicija, kviečiančia menininkus atrasti mūsų krašto istoriją, gamtą ir kultūrinį paveldą.
Šiemet į Vilkaviškio kraštą pasisemti kūrybinio įkvėpimo atvyko Svajūnas Armonas–Mileris (plenero vadovas), Arvydas Kašauskas, Wojciech Mendzelewski, Antanas Obcarskas, Rita Rimšienė, Krystyna Rudzka–Przychoda ir Katsiaryna Sumarava.
Savaitę trukusio plenero metu menininkai aplankė įvairias Vilkaviškio rajono vietas, tarp jų – Vištyčio kraštą, poeto Kazio Bradūno gimtinę. Čia juos šiltai pasitiko Elena Bradūnaitė–Aglinskienė, dalijosi prisiminimais apie savo tėvelio vaikystę, pokario išgyvenimus, pasitraukimą į Vakarus, įsitvirtinimą JAV bei sugrįžimą į nepriklausomą Lietuvą.
Atidarymo metu dailininkai pristatė per savaitę sukurtus darbus – drobėse atgijo mūsų krašto gamtos peizažai, istorijos fragmentai ir menininkų įspūdžiai. Taip pat buvo parodyti kūriniai, gimę kūrybinio eksperimento metu, kuriame dalyvauti buvo pakviesti anksčiau netapę rajono gyventojai. Profesionalų – Svajūno Armono – Milerio ir Antano Obcarsko – paskatinti, jie drąsiai ėmėsi teptuko ir sukūrė pirmuosius savo paveikslus.
Parodos atidaryme dalyvavusi Savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė dėkojo dailininkams už mūsų krašto įprasminimą jų darbuose, už iniciatyvas, garsinančias Vilkaviškio rajoną visoje Lietuvoje bei už gražią bendrystę su vietos bendruomene. Ji taip pat įteikė Mero padėką Svajūnui Armonui–Mileriui už kūrybą, atskleidžiančią šio krašto istorinį ir kultūrinį identitetą.
Parodos atidarymu ir menininkų darbais pasidžiaugti atvyko ir Elena Bradūnaitė–Aglinskienė bei Vaiva Aglinskaitė.
Paroda Vilkaviškio kultūros centre veiks iki spalio 19 d. Kviečiame apsilankyti!
Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Vilkaviškio rajono savivaldybė, organizatorius – Vilkaviškio kultūros centras.