Suvirinimo aparatas – vienas svarbiausių įrankių tiek profesionalo, tiek mėgėjo dirbtuvėse. Tačiau jis yra ir vienas didžiausių elektros „valgytojų“. Lietuvos gyventojai vis dažniau pastebi, kad net ir nedideli suvirinimo darbai gali stipriai padidinti elektros sąskaitas, ypač jei naudojamas senesnės technologijos aparatas.
Transformatoriniai ar inverteriniai: kainos lyginimas?
Transformatoriniai suvirinimo aparatai – tai klasikiniai, dar prieš kelis dešimtmečius populiarūs įrenginiai. Jie paprasti, patvarūs, bet labai neefektyvūs. Tokie aparatai gali sunaudoti 30–40 % daugiau elektros nei inverteriniai. Štai kodėl dauguma Lietuvos meistrų jau renkasi inverterinius modelius. Jie lengvesni, patogesni ir svarbiausia – taupesni.
Pasak UAB „Zereda“ technikos specialisto Andriaus: „Inverteriniai aparatai energiją paverčia tiksliau. Tai reiškia, kad už tą pačią siūlę jūs sunaudojate mažiau elektros. Skirtumas per metus gali siekti šimtus kilovatvalandžių net ir nedidelėje dirbtuvėje.“
Kiek elektros iš tiesų sunaudoja suvirinimo aparatas?
Energijos suvartojimą lemia keli faktoriai: srovės stiprumas (amperai), darbo ciklas ir pasirinkta technologija.
- MMA (elektrodinis) inverteris: 160 A modelis vidutiniškai sunaudoja apie 1,5–2 kWh per valandą aktyvaus darbo.
- MIG/MAG aparatai: dėl vielos padavimo ir stabilaus lanko sunaudoja šiek tiek daugiau – 2–3 kWh per valandą.
- TIG aparatai: nors labai tikslūs, jų elektros sąnaudos gali siekti 3–4 kWh per valandą, ypač dirbant su nerūdijančiu plienu ar aliuminiu.
Lietuvos realybė skaičiais
Vidutinis namų dirbtuvėse naudojamas suvirinimo aparatas per mėnesį, jei dirbama apie 20 valandų, sunaudoja:
- MMA inverteris – apie 40 kWh (apie 8 € pagal 0,20 €/kWh tarifą).
- MIG/MAG aparatas – apie 60 kWh (apie 12 €).
- TIG aparatas – apie 80 kWh (apie 16 €).
Mažos sumos gali atrodyti nereikšmingos, tačiau profesionaliame servise, kur aparatai dirba kasdien po 6–8 valandas, skirtumai išauga iki šimtų eurų per mėnesį.
Darbo ciklas – paslėptas energijos „valgytojas“
Darbo ciklas parodo, kiek laiko aparatas gali dirbti be pertraukos. Pavyzdžiui, 60 % darbo ciklas prie 160 A reiškia, kad aparatas dirbs 6 minutes ir 4 minutes ilsėsis.
Čia slypi paradoksas: pigesni aparatai, turintys mažesnį ciklą, ilgainiui sunaudoja daugiau elektros, nes darbas vyksta ilgiau.
Kaip sutaupyti elektros dirbant su suvirinimo aparatu?
Norint išvengti didelių sąskaitų, verta atsižvelgti į kelis paprastus patarimus.
- Rinkitės inverterinius aparatus, nes jie iki 30 % efektyvesni.
- Suvirinimo srovę nustatykite pagal realų poreikį. Nereikia virinti su 200 A, jei užtenka 120 A.
- Naudokite kokybiškus elektrodus ar vielą. Prastesnės medžiagos priverčia dirbti ilgiau, o tai reiškia daugiau elektros.
- Jei dirbate profesionaliai – svarstykite aparatus su energijos taupymo režimais.
Ar lietuviai jau vertina energijos efektyvumą?
Pastaraisiais metais vis daugiau Lietuvos servisų ir net mėgėjų domisi ne tik aparato kaina, bet ir jo sąnaudomis. Tai ypač išryškėjo po 2022 m., kai elektros kainos Lietuvoje išaugo beveik dvigubai.
Andrius atkreipia dėmesį, kad: „Anksčiau klausimas buvo tik vienas – kiek kainuoja aparatas. Dabar pirkėjai klausia ir to, kiek jis „suvalgys“ elektros. Tai labai sveikas pokytis, nes ilgalaikėje perspektyvoje sutaupytos sąnaudos tampa dar svarbesnės už pradinę kainą.“
Transformatoriniai modeliai jau tampa praeitimi, o inverteriniai aparatai pamažu tampa standartu. Kiekvienas Lietuvos meistras, prieš pirkdamas įrangą, turėtų įvertinti ne tik pradinę kainą, bet ir tai, kiek už ją mokės kas mėnesį elektros tiekėjui.