Žiema – arbatų laikas: daugelio namuose tamsiais vakarais garuoja kvapnios žaliosios, juodosios, baltosios bei vaisinės arbatos, kurios ne tik sušildo, bet ir suteikia jaukumo.

Anot gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, tokiais vakarais vertėtų atidžiau atsirinkti geriamos arbatos rūšį, mat kai kurios savyje turi nemažai kofeino ir gali sutrikdyti miegą. O prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva atkreipia dėmesį, jog vis dažniau per šventes pirkėjai dovanoja arbatų ar kavų rinkinius: tai ir praktiška, ir jauki dovana, o šiuo metu jų asortimentas išties platus. Šiandien minint arbatos dieną, kviečiame susišildyti namine imbierų, cinamono, granatų bei aviečių arbata.

Žalioji ir juodoji – kuri turi daugiau kofeino?

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė atkreipia dėmesį, jog renkantis tarp kavos ir arbatos, vertėtų žinoti, jog kavoje paprastai yra daugiau kofeino. Dideliame puodelyje (apie 250 ml) juodos kavos, kofeino, priklausomai nuo pupelių, yra apie 240 mg kofeino, puodelyje (apie 30 ml) espresso kavos – apie 70 mg, o 250 ml arbatos puodelyje, priklausomai nuo jos rūšies, kofeino yra 25–70 mg.

„Žalioji arbata pasižymi antioksidacinėmis savybėmis ir yra populiarus pasirinkimas tiems, kurie ieško sveikatai palankaus skysčio. Vidutiniškai 240 ml puodelyje žaliosios arbatos yra apie 25-30 mg kofeino. Ji suteikia švelnų energijos pakilimą be intensyvaus stimuliavimo, susijusio su didesnio kofeino kiekio gėrimais. Tuo tarpu juodoji arbata, nors gaminama iš tų pačių arbatmedžio lapų, dėl kitokios gamybos technologijos pasižymi intensyvesniu skoniu, o kofeino kiekis joje taip pat didesnis. 240 ml puodelyje juodosios arbatos paprastai būna apie 40-70 mg kofeino. Tikslus kiekis gali skirtis priklausomai nuo tokių veiksnių kaip virimo laikas ir arbatos lapelių dydis“, – skirtumą įvardija gydytoja.

Mėgstantiems rafinuotus skonius

Dr. E. Gavelienė pažymi, kad baltoji arbata yra mažiausiai apdorota iš visų arbatos rūšių: joje vyksta minimali oksidacija ir išlieka didesnė natūralių antioksidantų koncentracija, palyginti su žaliąja ar juodąja arbata, o ulongo arbata dažnai tinka daugkartiniam užpylimui, tad jos lapeliai gali būti mirkomi kelis kartus, o kiekvienas užpylimas atskleidžia skirtingus skonio niuansus.

„Baltoji arbata apdorojama minimaliai, šios arbatos skonis subtilus, o kofeino kiekis mažesnis lyginant su juodąja arbata. Vidutiniškai 240 ml puodelyje baltosios arbatos yra apie 15-30 mg kofeino. Ulongo arbata yra tarp žaliosios ir juodosios arbatos pagal oksidaciją, jos lapai yra iš dalies fermentuoti. Joje yra vidutinis kofeino kiekis – maždaug 30-50 mg tokios pačios talpos puodelyje. Bendrai ulongo arbata pasižymi įvairiu skoniu – nuo gėlių iki vaisių, priklausomai nuo konkrečios arbatos rūšies“, – teigia dietologė.

Mėgstantiems ramybę

Dr. E. Gavelienė sako, kad žolelių arbatos neturi kofeino, todėl yra puikus pasirinkimas tiems, kurie nori išvengti stimuliuojančių medžiagų: populiariausios žolelių arbatos yra ramunėlių, pipirmėčių, čiobrelių.

„Kofeinas yra stimuliatorius, kuris gali sutrikdyti miego režimą. Jei atsisakysite kofeino arba sumažinsite jo kiekį, ypač likus kelioms valandoms iki miego, gali pagerėti miego kokybė ir bendra miego higiena. Be to, nors kofeinas suteikia laikiną energijos antplūdį, po jo dažnai būna jaučiamas tos energijos kritimas. Atsisakius kofeino, energijos lygis gali būti stabilesnis ir pastovesnis visą dieną, be svyravimų, susijusių su stimuliatorių vartojimu“, – pasakoja gydytoja.

Jauki dovana sau ir kitiems

Anot prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, arbatų rinkinys gali būti apgalvota ir universali dovana dėl dovanojamos galimybės atsipalaiduoti bei pabendrauti prie arbatos, parodant svetingumą ir šilumą.

„Šiais metais vien arbatų rinkinių bei arbatų rinkinių su medumi ar kitais saldėsiais asortimentas išties platus, tad yra iš ko pasirinkti: „Žolynėlio“ arbatų rinkinys „Sveikatos fabrikėlis“, „Skonio ir kvapo“ šventinis arbatų rinkinys „12 priežasčių susitikti“ ir rinkinys su saldėsiais „Stebuklų naktis“, arbatų rinkinys „Basilur Vintage Style“, „ETNO“ arbatų rinkiniai: „Užburiančios žiemos akimirkos“ bei žolelių arbatos su medumi „Jaukiems žiemos vakarams“, ir daugybė kitų“, – vardija O. Suchočeva.

Ekspertė taip pat primena, jog dabar galima daugiau sau leisti Kalėdoms, nes „Rimi“ – pigu: įsigyjant arbatos rinkinių ir kitų produktų dovanoms ar šventiniam stalui sutaupyti padės tikslus pirkinių krepšelio planavimas bei „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikianti asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos: „Visus sutaupyti padedančius „Rimi“ pasiūlymus galima rasti keliose vietose: prisijungus prie savo paskyros adresu www.rimi.lt, taip pat programėlėje telefone arba „Mano Rimi“ kortelių terminale parduotuvėse.“

Vėsų žiemos rytą padovanokite savo skonių receptoriams gardžių skonių paletę su namine imbierų, cinamono, granatų bei aviečių arbata.

RECEPTAS

Naminė arbata

Jums reikės:

30 g malto šviežio imbiero šaknies;

2 vnt. cinamono lazdelių, susmulkintų;

2 l granatų sulčių;

500 ml vandens;

12 vnt. aviečių arbatos maišelių;

80 g medaus;

Pasirinktinai: granatų sėklų ir apelsinų skiltelių.

Gamyba:

Imbiero ir cinamono lazdeles uždėkite ant švaraus audinio. Pakelkite audinio kampus; suriškite virvele, kad susidarytų maišelis. Atidėkite į šalį.

Į didelį puodą supilkite sultis ir vandenį, užvirinkite. Nuimkite nuo ugnies. Sudėkite arbatos maišelius ir prieskonių maišelį; uždenkite ir palaikykite 8 minutes. Išimkite arbatos maišelius ir prieskonių maišelį; įmaišykite medų. Patiekite šiltą. Jei norite, patiekite su granatų sėklomis, apelsinų skiltelėmis ir papildomomis cinamono lazdelėmis.

Skanaus!