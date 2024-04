Daugelis jautienos patiekalus sieja su ypatingomis progomis ir šventėmis: įmantriai paruoštus kepsnius renkamės restoranuose gimtadienių ar sukaktuvių progomis, o šiltesniojo sezono neįsivaizduojame be grilyje čirškančio jautienos kepsnio.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, jog net ir minint ypatingas progas ar dalyvaujant smagiame savaitgalio susibūrime galima likti prie sveikatai palankios mitybos principų: tereikia atsižvelgti į jautienos riebumą ir porcijos dydį.

Už šiuos pasirinkimus organizmas padėkos

Jei vartojate jautienos dalis, kurios pasižymi dideliu riebalų kiekiu, valgote perdirbtus greito maisto restoranų jautienos produktus arba patys per ilgai kepate šią mėsą, vartodami dideles porcijas ir neįtraukdami bendros mitybos įvairovės – metas suklusti. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pažymi, kad tai gali privesti prie padidėjusio nepageidaujamo svorio bei kitų organizmo sutrikimų, susijusių su prasta mityba.

„Laikantis sveikatai palankios mitybos principų ir norint įtraukti jautieną į savo racioną vertėtų atsižvelgti į tam tikras šios mėsos rūšies dalis: pavyzdžiui, nugarinę ar liesą maltą mėsą. Valgant tokias dalis sumažėja bendras suvartojamų riebalų kiekis. Be to, paruošimo būdas ne ką mažiau svarbus: geriausia paruošti jautiena taip, kad jos gamybai nereikėtų pridėti papildomų riebalų. Tokiu atveju puikiai tinka kepimas ant grotelių. Dar verta visuomet prisiminti ir saiko principą: jis išties padės išvengti pernelyg didelio kalorijų kiekio. Taigi, reikėtų turėti mintyje, jog įprastas rekomenduojamas jautienos porcijos dydis yra apie 80–120 g valgant ją ne dažniau nei du–tris kartus per mėnesį“, – pasakoja dr. E. Gavelienė.

Suteikia progą aprūpinti organizmą svarbiausiomis medžiagomis

Ji priduria, kad vartojant jautieną pagal sveikatai palankios mitybos principus, organizmui suteikiame puikų šansą apsirūpinti naudingomis ir reikalingomis medžiagomis, mat ši mėsos rūšis – gausus aukštos kokybės baltymų, nepakeičiamųjų aminorūgščių, tam tikrų vitaminų, geležies ir kitų mineralų šaltinis.

„Viena pagrindinių priežasčių, kodėl jautiena yra vertinama dėl savo maistinių savybių, tai – visaverčiai baltymai. Jie būtini raumenų augimui, atstatymui, imuninės sistemos veiklos palaikymui bei įvairiems kitiems žmogaus organizmo procesams sklandžiai vykti. Be to, baltymai neatsiejami nuo normalaus fermentų ir hormonų gamybos proceso. O kita priežastis, kodėl jautiena galėtų būti vertinga sveikatai palankios mitybos dalis – tai vitamino B grupės gausa: šioje mėsoje randama vitaminų B12, B5, B6, B3 ir B2. Jie būtini tų pačių baltymų bei energijos gamybai, taip pat – kraujodarai, nervų veiklai, sveikos odos, plaukų ir akių būklei palaikyti“, – jautienoje esančių gerųjų medžiagų naudas vardija dr. E. Gavelienė.

Patarimai, padėsiantys paruošti gardžiausių jautienos patiekalų

Dažnai atėjus pietų ar vakarienės metui tenka sukti galvą, kaip pasigaminti skanų patiekalą: seni receptai būna pabodę, o naujieji gali pasirodyti per daug komplikuoti ir reikalaujantys daug laiko. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos teigimu, tobulumas slypi paprastume, o vienas skaniausių būdų paruošti jautieną – lėtai ją virti arba kepti gerai įkaitintame grilyje.

„Lėtai verdant jautieną, pavyzdžiui, ją troškinant, mėsa lėtai minkštėja, todėl patiekalai būna neįtikėtinai aromatingi ir tirpsta burnoje. Pavyzdžiui, jautienos troškinys arba kepsnys, paruoštas su pigiomis, bet sultingomis daržovėmis ir kvapniomis žolelėmis, gali būti sotus valgis, puikiai tinkantis pavasarėjančioms, bet dar kiek šaltesnėmis dienomis. Ilgas virimo laikas leidžia skoniams susilieti ir sukurti sodrų, pikantišką ir labai sotų patiekalą”, – pataria ekspertė.

Sultingiausio jautienos kepsnio paslaptys

Ekspertė sako, kad dar vienas skanus būdas paruošti jautieną – tai kepti ją ant grotelių: kepant kepsnius jų išorė įgauna apetitą keliančią gerai apskrudusios mėsos išvaizdą, kurioje susikaupia natūralios jautienos sultys, o skonis tampa nepakartojamai gardus.

„Taip pat kepamą jautienos kepsnį verta pagardinti paprastu ir pigiu druskos, pipirų ir galbūt žolelių ar prieskonių mišiniu, kad pagerintumėte natūralų jos skonį. Ant grotelių kepta jautiena – klasikinis kepsnys arba supjaustyta griežinėliais ir patiekta su šviežiomis salotomis – pasižymi nuostabiu dūmo skonio ir sultingos tekstūros deriniu, kuris tikrai įtiks bet kuriam gomuriui”, – tikina O. Suchočeva.

Su šeima surenkite grilio vakarėlį: išsikepti pigesni jautienos kepsniai taps gardžiausiu visos savaitės patiekalu.

RECEPTAS

Grilintas jautienos kepsnys

Patiekalui reikės:

200 g jautienos kepsnio;

60 ml alyvuogių aliejaus;

40 ml Vorčesterio padažo;

40 ml sojų padažo;

30 ml citrinų sulčių;

5 g itališkų prieskonių;

6 skiltelių česnako (susmulkinto);

20 g jūros druskos;

Žiupsnelio juodųjų pipirų.

Gaminimo eiga:

Nedideliame dubenyje sumaišykite visus marinato ingredientus.

Supilkite marinatą į užsegamą maišelį, skirtą šaldymui. Įdėkite kepsnį, maišelį užsekite ir pakratykite, kad jis gerai apliptų marinatu. Marinuokite bent 3–8 valandas.

Jei įmanoma, kepsnį iš šaldytuvo išimkite likus maždaug 30 minučių iki kepimo, kad jis pasiektų kambario temperatūrą, tačiau marinate jį laikykite iki pat kepimo.

Kaitinkite kepsninę iki aukštos temperatūros bent 15 minučių, kol ji pasieks 260 °C temperatūrą.

Padėkite kepsnį ant grotelių. Uždarykite grilio dangtį ir kepkite 2 minutes. Apverskite kepsnį, vėl uždarykite dangtį ir kepkite dar 2 minutes.

Sumažinkite kaitrą iki vidutinio stiprumo. Toliau kepkite kepsnį uždarytu dangčiu, kol jis taps norimo iškepimo lygio.

Iškeptą jautienos kepsnį perkelkite į lėkštę. Prieš patiekdami, jo viršų uždenkite folija ir palikite 5 minutėms pailsėti.

Skanaus!