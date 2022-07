Prasidėjęs žolės šienavimo sezonas, norime to, ar nenorime, priverčia vėl imti į rankas šienavimo techniką ir imtis darbų. Kad darbai eitųsi sklandžiai, o žolę šienauti būtų paprasčiau, svarbu tinkamai pasiruošti savo techniką. Vasarą trimerių atsarginės detalės yra viena populiariausių prekių kategorijų specializuotose parduotuvėse. Kada verta ieškoti atsarginių dalių ir kur jas įsigyti?

Kada rinktis trimerį?

Žolė gali būti šienaujama su įvairia technika ir įrankiais. Jeigu dideliems plotams dažniausiai pasirenkama žolipjovė arba traktorius, tai trimeris yra skirtas kiek kitokiam šienavimui. Pavyzdžiui, trimeris gali būti puikus pagalbininkas šienaujant žolę ten, kur negali prieiti stambesnė technika. Tai yra tokios vietos kaip prie tvoros, aplink krūmus, medžius ir augalus, taip pat aplink pastatus, kiemo dekoracijas ir kitus elementus. Taip pat kai kurie galingi trimeriai yra pritaikyti stambiai ir aukštai žolei šienauti. Pavyzdžiui, jeigu neturite galimybės žolės šienauti džanai, tuomet ją reikėtų šienauti trimeriu, nes su žoliapjove stambios ir aukštos žolės nušienauti tiesiog nepavyks.

Kur ieškoti atsarginių dalių?

Tam, kad būtumėte pasiruošę darbui, trimerį reikėtų paruošti iš anksto. Reikėtų įvertinti, ar reikalingos trimerių atsarginės detalės, gal kažką reikia pakeisti ar atnaujinti prieš pradedant naujo sezono darbus. Tai užtrunka nedaug laiko, tačiau gali padėti išvengti nemalonių situacijų, kai jau pradėjus šienauti, paaiškėja, kad reikia pakeisti vieną ar kitą dalį.

Žinoma, jog gedimų išvengti pavyksta ne visuomet. Tad net jeigu jau prasidėjus sezonui, paaiškėjo, kad kažkas sugedo, reikėtų ieškoti patikimų trimerių dalių pardavėjų. Tokių galima rasti ir internete. Tai labai patogu, nes nebereikia važiuoti ir ieškoti artimiausios specializuotos parduotuvės. Tokių Lietuvoje tikrai nėra daug, tad gali būti, kad šalia Jūsų namų tokios ir nėra.

O pirkti internetu galite greitai ir patogiai. Rinkitės tik patikimus pardavėjus, kurie siūlo Jums žinomų gamintojų trimerių dalis ir yra profesionalai savo srityje. Internetu be vargo apžiūrėsite visą pardavėjo turimą ir siūlomą asortimentą ir nesugaišite daug laiko. Susipažinkite su prie prekių pateikta informacija ir įsitikinkite, kad trimerių atsarginės detalės yra tokios, kurios Jums reikalingos. Nepamirškite iš anksto pasidomėti, per kiek laiko dalys atkeliaus iki Jūsų, kad būtumėte tikri, kad tai neužtruks per ilgai.

Ar pirkti tik kai reikia?

Yra tokių atsarginių dalių, apie kurias nė nežinome, kol jos nesugenda. Tad kai kurias dalis keičiame tik tuomet, kai prisireikia. Tačiau atsarginės trimerių dalys gali pagelbėti ne tik kai yra poreikis čia ir dabar. Kai kurias prekes klientai įsigyja ir turi kaip atsargines namuose. Pavyzdžiui, tai gali būti įvairių tipų trimerių valai, taip pat apsaugos, trosai. Tai yra tokios trimerių atsarginės detalės, kurios dažnai sugenda ir kurių keitimas užtrunka labai trumpai. Todėl nesinori gaišti laiko ieškant šių dalių ir nutraukti darbus. Daug žmonių tokias dalis užsisako iš anksto ir visuomet turi jų, kad prireikus, būtų galima greitai pakeisti ir grįžti prie darbų.