„TOPsport A lygos“ 31-asis turas buvo labai rezultatyvus ir emocingas.

Kėlinys. Penktadienį vykusiame mače tarp Alytaus DFK „Dainava“ bei Marijampolės „Sūduvos“ buvo sužaistos tik pirmos 45 minutės. Po jų rezultatu 2:1 pirmavo svečiuose žaidę marijampoliečiai.

Iki pertraukos keturiems dainaviečių atstovams buvo parodytos raudonos kortelės. Teisėjams grįžtant į rūbinę įvyko incidentas su vienu iš žiūrovų – mačas buvo nutrauktas, sprendimą dėl jo baigties priims Lietuvos futbolo federacijos Drausmės komitetas.

Mobilizavosi. Be kelių svarbių žaidėjų namuose rungtyniavusi Vilniaus rajono „TransINVEST“ komanda įveikė FA „Šiauliai“ 2:0 bei pakilo į 7-ąją vietą. Abi ekipos šiemet pasidalino po du laimėjimus.

Šeštadienį Mariaus Stankevičiaus kariaunai nepadėjo rezultatyviausias žaidėjas Henrique Devensas, jį puikiai pakeitė dubliu pasižymėjęs japonas Ryonosuke Ohori.

Palaikymas. Saulės miesto atstovai pralaimėjo trečią kartą per pastarąsias ketverias rungtynes. Dvikovoje Širvintose raudoną kortelę užsidirbęs 18-metis Danielius Jarašius sulaukė stratego Mindaugo Čepo komplimentų.

„Tai, kaip jis integravosi į komandą ir vienuoliktuką, yra pavyzdys mūsų akademijos jauniems žaidėjams, kad svajonės pildosi ir juodas darbas duoda savo vaisių. Jis šiuo metu yra vienas iš geriausių komandos žaidėjų“, – teigė M. Čepas.

Savaitė. Pastarosios kelios dienos tiesiog nepriekaištingai susiklostė Gargždų „Bangai“. Po triumfo taurės pusfinalyje gargždiškiai svečiuose 2:0 įveikė Telšių „Džiugą“.

Net ir jeigu ir pralaimės sekmadienį įvyksiančiame „FPRO LFF taurės“ finale, „Banga“ bus gana ryški favoritė užimti 4-ąją vietą, kuri garantuotų dalyvavimą kito sezono tarptautinėse varžybose. Artimiausią varžovą Davido Afonso kariauna lenkia 7 taškais.

Dešimt. Per tiek Lietuvos čempionato rungtynių „džiugiečiai“ nesugeba iškovoti pergalės, be to, per pastaruosius 18 mačų pavyko nugalėti vos kartą.

Artimiausią dvikovą „Džiugas“ žais spalio 6 dieną, tačiau iki to laiko iš 8-osios pozicijos galima dar labiau nukristi. Iki 32-ojo turo „TOPsport A lygoje“ įvyks trejos atidėtos rungtynės.

Drama. „Panevėžys“ antrą savaitę iš eilės sugebėjo įkąsti oponentui, kuriam to nepavyko padaryti per tris ankstesnius bandymus šiemet. Mačas svečiuose su Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa įprasmintas lygiosiomis 2:2.

Sėkmingas asmenines serijas pratęsė Patrickas Popescu bei Lucas de Vega, pasižymėję antrame mače iš eilės. Mėlynai balti pergalės neiškovojo keturiose dvikovose iš eilės bei nuo Vilniaus „Žalgirio“ atsilieka 7 taškais.

Proga. Apie du tūkstančius aistruolių susirinko į Raudondvario stadiono atidarymą. Kauno rajone įsikūrusiame objekte nuo šiol varžovus priims visos „Hegelmann“ ekipos.

Iš likusių šešerių rungtynių ketverias mėlynai balti žais Raudondvaryje, artimiausia dvikova įvyks su „Džiugu“ spalio 6 dieną.

Rekordas. „Žalgiris“ bei „Kauno Žalgiris“ Lietuvos čempionate jau beveik dešimtmetį stoja vienas prieš kitą. Praėjusį sekmadienį vilniečiams pavyko pasiekti didžiausią pergalę „TOPsport A lygoje“ – 5:0.

Sostinės klubas labai priartėjo prie dar vieno čempiono titulo. Jei penktadienį atidėtose rungtynėse bus nugalėta „Dainava“, pirmas dvi komandas skirs 10 taškų praraja.

Istorija. „Kauno Žalgiriui“ po šio turo nepavyko užsitikrinti sugrįžimo ant prizininkų pakylos – tą teks nukelti į spalį.

Savo ruožtu „Hegelmann“ futbolininkai savo sąskaitoje jau turi mažiausiai bronzos medalius. Per ankstesnius tris sezonus Lietuvos čempionate Andriaus Skerlos treniruojama komanda du kartus liko penkta, sykį – ketvirta.