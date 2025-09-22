Lietuvos keliuose kasmet įvyksta daugybė susidūrimų su laukiniais gyvūnais, o tokios situacijos vairuotojams gali brangiai kainuoti – nuo didelių automobilio remonto išlaidų, iki rimtų sveikatos sutrikimų.
Naujausia draudimo bendrovės ERGO užsakymu atlikta gyventojų apklausa atskleidė, kad net 13 proc. vairuotojų bent kartą yra patekę į eismo įvykį dėl laukinio gyvūno, o dar 14 proc. teigia tik per plauką išvengę avarijos.
Didžiausia rizika – vakare ir naktį
Tyrimas parodė, kad didžiausia susidūrimų tikimybė fiksuojama vakarais ir naktimis, kai matomumas yra prasčiausias – 41 proc. įvykių įvyksta vakaro metu, o dar 34 proc. – naktį. Dieną tokios avarijos retesnės, tačiau rizika vis tiek išlieka, ypač važiuojant miško keliais ar užmiesčio vietovėse, kur gyvūnų migracija yra aktyvesnė.
Apklausoje buvo nagrinėjamas ir vairuotojų elgesys netikėtai susidūrus su laukiniu gyvūnu. Paprašyti įsivaizduoti situaciją, kai naktį prieš automobilį išbėga stirna, 45 proc. respondentų sakė, kad stabdytų iš visų jėgų, o 42 proc. – stengtųsi gyvūną apvažiuoti.
Draudimo bendrovės ERGO Verslo klientų transporto draudimo portfelio valdytojas Rimvydas Pocius atkreipia dėmesį, kad abi šios reakcijos yra natūralios, tačiau būtina pasirinkti saugų greitį, kad šie veiksmai nesibaigtų automobilio virtimu ar susidūrimu su priešpriešais atvažiuojančia transporto priemone. Vairuojant automobilį būtina susikaupti, neužsiimti su vairavimu nesusijusia veikla ir būti pasiruošus bet kuriuo momentu sustoti ar išvengti susidūrimo su staiga ir netikėtai atsiradusia kliūtimi kelyje.
„Rudenį ir pavasarį, kai laukiniai gyvūnai ypač aktyvūs, vairuotojai turėtų būti itin atsargūs. Prie miškų, laukų ar tiltų, kur gyvūnai dažniausiai kerta kelius, rekomenduojama mažinti greitį ir laikytis didesnio atstumo nuo kelkraščio – taip turėsite daugiau laiko tinkamai sureaguoti. Važiuojant naktį, būtina naudoti tolimąsias šviesas, jei jos neakina kitų vairuotojų ir leidžia oro sąlygos. Pastebėjus gyvūną šalikelėje, būtina nedelsiant sulėtinti, nes jis gali netikėtai iššokti į kelią. Be to, jei kelią kirto vienas gyvūnas, neskubėkite vėl įsibėgėti – dažnai netoliese būna ir kitų,“ – pabrėžia R. Pocius.
Atskleidė ir kitą problemą
Apklausos rezultatai atskleidė ir kitą problemą – vairuotojai ne visuomet žino, kaip nuo susidūrimų su gyvūnais apsisaugoti finansiškai. Net ketvirtadalis apklaustųjų (25 proc.) prisipažino nežinantys, kad nuo laukinių gyvūnų padarytos žalos galima apsidrausti. Apie galimybę nuo šios rizikos apsidrausti KASKO draudimu žino vos trečdalis respondentų (36 proc.), o apie papildomą apsaugą, kurią galima įsigyti kartu su privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, girdėję tik 12 proc. apklaustųjų.
Pasak R. Pociaus, vis dar pasitaiko vairuotojų, kurie klaidingai mano, jog įprastas privalomasis transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas apsaugo ir jų automobilį.
„Iš tiesų šis draudimas kompensuoja tik žalą, padarytą kitiems eismo dalyviams ar jų turtui. Jei vairuotojas kelyje susiduria su laukiniu gyvūnu, visos automobilio remonto išlaidos tenka jam pačiam, nebent jis yra apsidraudęs KASKO draudimu arba pasinaudoja nauja papildoma ERGO paslauga, leidžiančia įsigyti šią apsaugą kartu su privalomuoju draudimu“, – aiškina jis.
Lankstesnis būdas apsisaugoti
Reaguodama į tyrimo rezultatus ir realias rizikas keliuose, draudimo bendrovė ERGO pristato naują paslaugą – galimybę draudžiantis privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu kartu pasirinkti ir papildomą apsaugą nuo susidūrimo su laukiniais gyvūnais. Iki šiol vairuotojai, norėję apsidrausti nuo susidūrimo su gyvūnais, turėdavo rinktis pilną KASKO draudimo paketą. Dabar, pasak R. Pociaus, ši situacija pasikeitė.
„Norime suteikti klientams daugiau lankstumo. Jei vairuotojas mato, kad jam aktuali tik viena ar kelios rizikos – pavyzdžiui, apsauga nuo susidūrimo su laukiniais gyvūnais ar pagalba kelyje – jis gali jas pridėti prie privalomojo civilinės atsakomybės draudimo. Tai leidžia efektyviau planuoti išlaidas ir draustis tik nuo to, kas realiai kelia didžiausią grėsmę“, – sako R. Pocius.
Toks sprendimas ypač naudingas vairuotojams, kurie dažnai važinėja užmiesčio keliais, miškingose vietovėse ar regionuose, kur laukinių gyvūnų populiacija yra didelė.
Tyrimą draudimo bendrovės ERGO iniciatyva „Spinter Research“ atliko 2025 m. rugpjūčio mėnesį. Iš viso visoje Lietuvoje apklausta 1011 respondentų, kurių amžius nuo 18 iki 75 metų.