Šiuolaikinėje darbo rinkoje vis svarbesnį vaidmenį įgauna ne siūlomas darbo užmokestis ar karjeros galimybės ateityje – vis daugiau talentų dėmesio sulaukia tos įmonės ir darbdaviai, kurie rūpinasi savo darbuotojais jiems suteikiant papildomas naudas.
Įmonės, investuojančios į visokeriopą darbuotojų ir jų šeimų saugumą kuria patrauklesnį, socialiai atsakingo darbdavio įvaizdį. Tokia reputacija tampa galingu įrankiu pritraukiant talentus, stiprinant lojalumą bei išsiskiriant konkurencingoje rinkoje.
Bendrovės „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ užsakymu „Spinter tyrimų“ atlikta apklausa atskleidė, kad daugiau nei du trečdaliai (69 proc.) šalies gyventojų gerą darbdavį pirmiausia sieja su gebėjimu užtikrinti darbuotojams stabilumo ir saugumo jausmą. Anot Ailingos Spruogienės, bendrovės „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ Personalo skyriaus vadovės, tokie rezultatai rodo, kad žmonėms vis svarbesni tampa ne tik materialinės naudos aspektai, bet ir emocinis saugumas bei pasitikėjimas savo darbdaviu.
„Mūsų tyrimai rodo, kad geras darbdavys yra tas, kuris rūpinasi darbuotojų asmenine ir šeimos gerove. Į tai įeina nuolatinis darbuotojų motyvacijos palaikymas, jų poreikių išklausymas ir įgyvendinimas, vis dažniau išskiriamas ir darbuotojo bei jo šeimos draudimas. Apklausoje šią naudą kaip itin svarbią įvardijo ketvirtadalis dirbančių apklaustųjų“, – sako A. Spruogienė.
Draudimo naudą vis labiau vertina ir darbdaviai
Nors įprasta manyti, kad draudimo naudą visų pirma labiausiai vertina darbuotojai, jos suteikiamus pliusus pastaruoju metu vis geriau supranta ir darbdaviai. Anot bendrovės atstovės, tarptautinės sėkmingos įmonės jau seniai suprato, kad darbuotojų apsauga yra ne tik socialinė atsakomybė, bet ir investicija į verslo sėkmę, taip pat puiki įvaizdžio stiprinimo priemonė.
„Lietuvoje verslas taip pat vis dažniau darbuotojams suteikia įvairias draudimo apsaugos priemones, nuo nelaimingų atsitikimų iki kritinių ligų ir darbingumo netekimo draudimo. Ne vienam sektoriui gerų darbuotojų trūksta, tad juos išlaikyti ir motyvuoti – vienas didžiausių darbdaviams tenkančių iššūkių“, – teigia A. Spruogienė.
Savaime suprantamu darbuotojų draudimas jau tapo tuose sektoriuose, kuriuose darbuotojai susiduria su tiesioginėmis grėsmėmis – statybos, gamybos, transporto, žemės ūkio ir kt. Vis dėlto personalo skyriaus vadovė pastebi, kad vis dažniau šios paslaugos ieško ir su tiesiogine rizika sveikatai visiškai nesusijusių sektorių bendrovių vadovai.
„Mitas, kad draudimas reikalingas tik tiems darbuotojams, kurių darbas susijęs su pavojumi sveikatai ar net gyvybei. Mūsų duomenys rodo, kad darbuotojams labiausiai rūpi draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kritinių ligų draudimas, taip pat draudimas, sprendžiantis finansinius iššūkius praradus darbingumą. Šių iššūkių gali turėti bet kas ir bet kada“, – pabrėžia personalo ekspertė.
Finansinį stabilumą svarbu derinti su psichologiniais aspektais
Psichologė, psichoterapeutė Eglė Zakaraitė-Kijevič pabrėžia, kad darbuotojai įmonėse šiandien ieško ne vien finansinės naudos, bet ir prasmės. Jos teigimu, žmonėms svarbu jausti, kad jų indėlis turi vertę ir kad darbe jie gali augti. Kai šie poreikiai nėra patenkinami, kyla vidinis atsitraukimas ir nepasitenkinimas. Be to, darbuotojams svarbu jausti, kad darbdavys rūpinasi ne tik jų darbo rezultatais, bet ir asmenine bei šeimos gerove.
„Tai kuria pasitikėjimą ir mažina įtampą tarp darbo bei asmeninio gyvenimo. Žmogus jaučiasi matomas kaip visas, o ne tik kaip funkcija. Tokia patirtis skatina gilesnį lojalumą ir atsidavimą“, – teigia E. Zakaraitė-Kijevič.
Ji taip pat priduria, kad darbdaviai, formuodami šiuolaikinį motyvacinių priemonių paketą, turėtų suprasti, kad svarbiausia derinti finansinį stabilumą su emociniu pripažinimu.
„Reikalingos priemonės, kurios palaiko ne tik darbą, bet ir žmogaus gyvenimo balansą. Tokia kombinacija skatina ilgalaikį įsitraukimą ir pasitenkinimą“, – tvirtina pašnekovė.
Anot jos, darbuotojų draudimas jiems suteikia vidinės ramybės ir mažina nerimą dėl ateities. Tokiu atveju darbuotojas jaučiasi labiau užtikrintas, todėl gali susitelkti į darbą. Šis rūpestis stiprina emocinį ryšį su darbdaviu.