Ar kada susimąstėte, kiek laiko jau naudojate dantų šepetėlį, makiažo kempinėlę ar dušo plaušinę? Iš pirmo žvilgsnio šios priemonės atrodo nekaltos – juk jos skirtos palaikyti švarą ir puoselėti grožį. Tačiau laikui bėgant jos tampa palankia terpe kauptis bakterijoms, o netinkamai prižiūrimos gali sukelti rimtų sveikatos problemų.
„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Gabrielė Kripaitytė-Afanasjevienė pastebi, kad žmonės dažniausiai domisi dantų priežiūra ir tam skirtais produktais, tačiau neretai pamiršta, jog ir kitas higienos priemones būtina reguliariai keisti.
Dušo plaušinės – nepastebėtas bakterijų židinys
Dušo plaušinė – viena iš tų higienos priemonių, kuri dažnai naudojama gerokai ilgiau, nei reikėtų.
„Plaušinėje kaupiasi drėgmė – dažnai ji pakabinama taip, kad pilnai neišdžiūsta. Joje lieka muilo ar prausiklio likučių, negyvų odos ląstelių, o šiltoje vonios aplinkoje sudaromos palankios sąlygos bakterijoms daugintis. Todėl plaušinę rekomenduojama keisti kas 3–4 savaites, natūralios sudėties – dar dažniau“, – sako vaistininkė.
Pasak jos, prasta odos higiena sudaro sąlygas daugintis bakterijoms: užsikemša poros, atsiranda spuogų, inkštirų, vargina nemalonus kvapas. Higienos stoka gali išprovokuoti ar paaštrinti egzemos, dermatito simptomus, sukelti įvairius odos uždegimus, bėrimus ar net grybelines infekcijas.
Plaukų šepečiai: nuo 6 mėnesių iki 3 metų
Plaukų šepetys taip pat reikalauja tam tikros priežiūros. Juose kaupiasi ne tik plaukai, bet ir riebalai, dulkės bei kosmetikos priemonių likučiai. G. Kripaitytės-Afanasjevienės teigimu, plaukus iš šepečio reikėtų pašalinti po kiekvieno šukavimo arba bent kelis kartus per savaitę.
„Naudojant plaukų formavimo produktus, šepetį rekomenduojama plauti kas 1–2 savaites, o jei kosmetikos priemonės nenaudojamos – pakanka kartą per 3–4 savaites. Šepetį patariama keisti kas 6–12 mėnesių, tačiau jeigu šereliai yra natūralūs, kokybiški ir reguliariai valomi, jie gali tarnauti 2–3 metus“, – nurodo ji.
Kosmetikos priemonių galiojimo laikas – ne formalumas
Makiažo šepetėliai tiesiogiai liečiasi su veido oda, todėl jų higiena itin svarbi. Vaistininkė pabrėžia, kad šepetėlius rekomenduojama keisti kas 6–12 mėnesių, priklausomai nuo jų kokybės ir priežiūros. Jei pradeda kristi šereliai, atsiranda nemalonus kvapas ar pasikeičia forma – metas įsigyti naujus.
„Šepetėlius rekomenduojama plauti kasdien, jei naudojama skysta pudra, maskuokliai ar kreminės tekstūros kosmetika. Naudojant tik sausą pudrą, šešėlius ar skaistalus, pakanka juos plauti kas 1–2 savaites. Jei oda jautri ir linkusi į spuogus, šepetėlius patartina plauti kasdien“, – aiškina G. Kripaitytė-Afanasjevienė.
Pasak jos, svarbu atkreipti dėmesį ir į kosmetikos priemonių galiojimo laiką. Jam pasibaigus, produktai praranda veiksmingumą, o ypač skystose tekstūrose ima kauptis bakterijos. Tokia kosmetika gali išprovokuoti odos ar akių infekcijas, sudirgimus, alergines reakcijas, bėrimus ar net paskatinti aknės paūmėjimą. Dėl to oda gali išsausėti, šerpetoti, parausti ar niežėti.
Priemonės gali tapti netinkamos naudoti ir anksčiau nei nurodyta, jei ilgai laikomos šilumoje ar drėgmėje – tokiu atveju pasikeičia spalva, konsistencija ar atsiranda nemalonus kvapas.
„Pamenu atvejį, kai pacientei ašarojo ir perštėjo akys. Ji buvo išbandžiusi įvairius lašus, vaistus nuo alergijos, bet problemos nesiliovė. Galiausiai atsinešė savo veido kremą – jo galiojimas buvo pasibaigęs daugiau nei prieš metus. Kremą išmetėme, ir akių problemos iškart dingo“, – prisimena vaistininkė.
Kaip dažnai reikia keisti dantų šepetėlį?
„Gintarinės vaistinės“ vaistininkės teigimu, dantų šepetėlius ar elektrinių šepetėlių galvutes įprastai rekomenduojama keisti kas tris mėnesius. Jei šereliai susidėvėjo, pašviesėjo, išsikraipė ar atsirado nemalonus kvapas – dar anksčiau. Šepetėlį verta pasikeisti ir po atliktos dantų higienos procedūros, persirgus stomatitu, gripu ar kita infekcija.
„Vaikams šepetėlius rekomenduojama keisti dar dažniau – jie jautresni bakterijų poveikiui, be to, ne visuomet taisyklingai valo dantis, todėl šepetukai greičiau susidėvi. Tarpdančių šepetėliai dar trumpaamžiškesni – naudojant kasdien, juos reikia keisti kas 1–2 savaites, o jei susikraipo šereliai ar sulinksta vielutė – iškart“, – nurodo ji.
Prasta burnos higiena paveikia ne tik dantis
Dantis valomės du kartus per dieną, tačiau pats šepetėlis dažnai sulaukia kur kas mažiau dėmesio. Jei jis naudojamas per ilgai, rizikuojama ne tik prastesne burnos higiena, bet ir bendros sveikatos problemomis.
„Prasta burnos higiena lemia apnašų ir akmenų susidarymą, didina karieso riziką. Tokiu atveju gali prasidėti ir dantenų uždegimas – dantenos parausta, kraujuoja. Taip pat dažnai vargina nemalonus burnos kvapas, burnos gleivinėje atsiranda opelių, ar kitų infekcijų. Bakterijos iš burnos per kraują patenka į visą organizmą, silpnina imuninę sistemą, todėl gali paveikti širdį, sąnarius ar inkstus“, – sako vaistininkė.
Pasak G. Kripaitytės-Afanasjevienės, visos higienos priemonės – nuo dantų šepetėlio iki dušo plaušinės ar makiažo šepetėlių – turi savo galiojimo laiką. Norint sumažinti infekcijų ar kitų sveikatos problemų riziką, svarbu laikytis įprastų ir teisingų įpročių.