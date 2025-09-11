Visą vasarą trukęs ir net šešis nemokamus filmus dovanojęs lietuviško kino populiarinimui skirtas projektas „Spindulio“ kinas po atviru dangumi“ pasiekė finišą – trečiadienio vakarą marijampoliečiai buvo pakviesti susipažinti su visame pasaulyje pripažintos pianistės Mūzos Marijos Rubackytės-Golay kūryba ir gyvenimo istorija filme „Mūza“.
„Spindulio“ kino teatro direktorė Kristina Dobrovolskienė pasidžiaugė, kad projekto dėka Marijampolės kultūrinis gyvenimas tapo dar įvairesnis bei turiningesnis, o žiūrovai galėjo pažinti ne tik komercinį, lengvo turinio kiną, bet ir ugdantį bei lavinantį mūsų vidinį pasaulį bei suvokimą apie meną.
„Spindulio“ kino teatro vadybininkė Aušrinė Šimaitienė pabrėžė, jog šiemet projektas sulaukė itin didelio marijampoliečių ir kitų miestų gyventojų dėmesio, todėl žiūrovų lauks naujos staigmenos kitais metais.
Dokumentinis filmas „Mūza“ pasakoja apie vieną žinomiausių šalies pianisčių Mūzą Rubackytę (ji yra autoritetas Lietuvoje pilnas arenas renkančiai pianistei Ievai Dūdaitei), jos kaip kūrėjos brandą ir išsilaisvinimą. Simboliška, kad kartu su menininkės išsilaisvinimu savo laisvės kovą pasiekė ir Lietuva, tapusi nepriklausoma valstybe.
Kilusi iš muzikų šeimos M. Rubackytė savo karjerą pradėjo vos 7 metų, kai LSSR filharmonijoje atliko Haidno koncertą kartu su Sauliaus Sondeckio Lietuvos kameriniu orkestru, o būdama vos 13-os triumfavo Lietuvos nacionaliniame jaunųjų atlikėjų konkurse.
Paauglystėje pelnyti apdovanojimai ir gastrolės užsienyje suformavo itin pasitikinčią savimi, egocentrišką asmenybę, kurios darbai ir pasiekimai kalba patys už save – atlikėjos repertuarą sudaro daugiau kaip 40 koncertinių programų solo, fortepijonui su orkestru ir kamerinei muzikai, o diskografijos sąrašą – daugiau nei 35 kompaktinės plokštelės.
Nemenkas ir apdovanojimų sąrašas – garbės medalis „Už nuopelnus Lietuvos kultūrai“, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas, Lietuvos tapatybės prizas „Lietuvos Mūza“, Lietuvos Vyriausybės premija ir Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, o 2018 m. už nuopelnus Lietuvai Prezidentė D. Grybauskaitė jai įteikė Didįjį Komandoro kryžių. 2012 m. už F. Liszto paveldo sklaidą pasaulyje pianistę Vengrijos kultūros ministerija apdovanojo premija „Pro Cultura Hungarica“.
Apsilankę trečiadienio „Spindulio kino po atviru dangumi“ seanse, žiūrovai jautėsi tarsi Vilniaus, Paryžiaus, Budapešto ir Ženevos koncertų salėse.
Ironiška, jog kol vienus žiūrovus „liūliavo“ rami, bet vidumi galinga klasikinė muzika, jaunesnės kartos atstovai gausiai užpildė „Spindulio“ kino teatro didžiąją salę, kurioje taip pat netrūko stiprių išgyvenimų – joje rodytas šiuo metu populiariausias pasaulio filmas, siaubo juosta „Išvarymas 4: Paskutinės apeigos“.
Nepaisant aktyvios karjeros, M. Rubackytė prisideda prie jaunųjų talentų paieškos bei tobulinimo, nuolat teisėjauja įvairiose komisijose.
Beveik 90 minučių trukmės filmas suteikė marijampoliečiams neeilinę galimybę – patirti aukščiausio lygio pasirodymą ir pamatyti užkulisius, patogiai įsitaisius priešais ekraną. Lyg to būtų negana, geras emocijas užtikrino ir puikus, šiltas, saulėtas rudeniškas oras.
Trečiadienio vakaro kulminacija tapo diskusija su filmo režisiere ir scenarijaus autore Agne Marcinkevičiūte, prodiusere Živile Gallego bei Marijampolės meno mokyklos muzikologe Daiva Radzevičiene.
Diskusijos metu viešnios atskleidė ne tik neeilinės kūrėjos gyvenimo ir filmo kūrimo užkulisius bei iššūkius, bet ir savo požiūrį į klasikinę muziką, pabrėžiant sunkų darbą bei menininkės svarbą Lietuvai.
Projekto „Spindulio“ kinas po atviru dangumi“ tikslas – atliepti intelektualaus Lietuvos kino, ugdančio kultūrinį žmonių sąmoningumą, poreikį Marijampolės apskrities gyventojams. Projektu siekiama edukuoti žiūrovus, didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę bei kultūrinę atskirtį, teikiant aukštos kokybės paslaugas. Šia programa norima populiarinti tiek pripažintų, tiek neatrastų kino kūrėjų darbus, pristatyti naujausias kino tendencijas, supažindinti žiūrovus su kino meno kūrimo ypatybėmis bei kalbėti Lietuvos visuomenei aktualiomis temomis.
Projektą „Spindulio kinas po atviru dangumi“ iš dalies finansavo Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos ir Marijampolės savivaldybė.
