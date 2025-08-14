Trečiadienį Marijampolės „Spindulio“ kino teatro LED lauko ekrane surengtas jau ketvirtasis šių metų projekto „Spindulio kinas po atviru dangumi“ seansas – buvo demonstruojama Igno Miškinio juosta „Pietinia kronikas“.
Renginį tradicine padėka žiūrovams ir projekto rėmėjams atidarė kino teatro direktorė Kristina Dobrovolskienė, pasidžiaugusi, jog projektas tampa neatsiejama Marijampolės kultūrinio gyvenimo dalimi.
Susirinkusiems kino mylėtojams seansą pristatė kino teatro vadybininkė Aušrinė Šimaitienė.
„Pietinia kronikas“ – filmas, sulaukęs neeilinio susidomėjimo ir pasisekimo Lietuvoje: šių metų pradžioje kino teatruose debiutavusi juosta iš karto ėmė gerinti rekordus – tapo ne tik pelningiausiu, bet ir žiūrimiausiu visų laikų filmu mūsų šalyje, aplenkusiu tokius darbus kaip „Tadas Blinda. Pradžia“ ir „Įsikūnijimas. Vandens kelias“.
Be to, birželį vykusiuose nacionaliniuose kino apdovanojimuose „Sidabrinė gervė“ filmas laimėjo net 12 apdovanojimų (iš 14 galimų), įskaitant „Metų geriausias režisieriaus darbas“, „Metų geriausias aktoriaus vaidmuo“, „Metų geriausias scenarijaus autorius“ bei svarbiausią nominaciją – „Metų geriausias ilgametražis vaidybinis kino filmas“.
Pagal rašytojo Rimanto Kmitos romaną sukurta juosta pasakoja apie moksleivį Rimą bei jo gyvenimo peripetijas: santykius su draugais, merginomis, erotiškumą, darbą, sportą.
Filmas detaliai atvaizduoja Saulės miesto (simboliška, tačiau seanso metu Marijampolę taip pat lepino Saulės spinduliai) – Šiaulių – Pietinio rajono atmosferą pirmaisiais nepriklausomybės metais.
Lengva nebuvo – siautėjo nusikalstamos grupuotės, vyravo kapitalistinės nuotaikos, šešėlinė ekonomika bei domėjimasis mistiniais ir nepažintais gyvenimo niuansais.
Juosta žavi tuo, jog joje kiekvienas gali įžvelgti savo gyvenimo metamorfozę, pokyčius, o pagrindinis filmo veikėjas – jaunas „bachūras“ – tampa knygų mylėtoju ir moksliuku.
Didžiulio, rekordinio marijampoliečių susidomėjimo sulaukęs vakaras su kinu nesibaigė tik seansu – surengta diskusija su filmo kūrėjais: scenarijaus autore Egle Vertelyte ir prodiuseriu Luku Trimoniu. Ją moderavo kino teatro vadybininkė Aušrinė Šimaitienė.
Pastarieji atskleidė filmo kūrimo paslaptis, būdus, kaip buvo atkurtas filme atvaizduotas laikotarpis ir kelią į neregėtą ažiotažą.
Projekto „Spindulio kinas po atviru dangumi“ tikslas – atliepti intelektualaus Lietuvos kino, ugdančio kultūrinį žmonių sąmoningumą, poreikius Marijampolės apskrities gyventojams. Projektu siekiama edukuoti žiūrovus, didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę ir kultūrinę atskirtį, teikiant aukštos kokybės paslaugas. Šia programa siekiama populiarinti tiek pripažintų, tiek ir neatrastų kino kūrėjų darbus, pristatyti naujausias kino tendencijas, supažindinti žiūrovus su kino meno kūrimo ypatybėmis bei kalbėti Lietuvos visuomenei aktualiomis temomis.
Projektą „Spindulio kinas po atviru dangumi“ iš dalies finansavo Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos ir Marijampolės savivaldybė.
Renginio rėmėjai: viešoji įstaiga „Marijampolės televizija“, naujienų portalas „Sūduvos gidas“, „Mantingos“ labdaros ir paramos fondas, „ICECO“ ledai, Marijampolės kultūros centras.
Kino mylėtojų šį sezoną dar laukia du vakarai su „Spindulio kinu po atviru dangumi": kitas seansas žiūrovų lauks jau rugpjūčio 20 dieną – bus rodomas Aistės Stonytės dokumentinis filmas „Mamutų medžioklė".