Siekiant sudaryti geresnes sąlygas gyventojams aplankyti artimųjų kapus lapkričio 1-ąją (šeštadienį), Visų šventųjų dieną, ir lapkričio 2-ąją (sekmadienį), Vėlinių (Mirusiųjų atminimo dieną), pagal specialų tvarkaraštį Marijampolės mieste kursuos autobusas Nr. 9A „Dainavos g.–Aušros g.–Degučiai–Mokolai–Naujosios kapinės“ (tvarkaraštis).
Pagal sekmadienio tvarkaraštį lapkričio 1-2 d. autobusai kursuos šiais miesto reguliaraus susisiekimo maršrutais:
- Nr. 3A Autobusų stotis–Sasnavos g.–Vasaros g.–Klaipėdos g.–Panausupio g.–Punsko g.–Matulaičių g.–Dainavos g.–Aušros g.–Autobusų stotis;
- Nr. 6B Kosmonautų g.–Mokolai–Degučiai–Aušros g.
Kiti vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusai lapkričio 1-2 d. nekursuos.
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija