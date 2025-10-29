Vėlinės – tai laikas, kai tūkstančiai žmonių keliauja į kapines aplankyti artimųjų kapų, uždegti žvakes, padėti gėlių ar vainikų. Tai – pagarba išėjusiems, tačiau kartu ir išbandymas aplinkai, nes būtent šiuo laikotarpiu kapinių teritorijose susidaro ypač daug atliekų. Apie tai, kaip tinkamai jas tvarkyti ir ką reikėtų žinoti lankytojams, pasakoja UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (MAATC) Komunikacijos specialistė Jurgita Morozaitė.
Vėlinių laikotarpiu – papildomos pajėgos
Vėlinių laikotarpiu, kai kapines aplanko šimtai ar net tūkstančiai žmonių, atliekų išvežimas organizuojamas dažniau nei įprastai. Atliekų tvarkymo paslaugų teikėjai vykdo papildomus važiavimus, kad konteineriai nebūtų perpildyti, o kapinių aplinka liktų švari ir tvarkinga. Paprastai atliekos išvežamos du ar tris kartus per savaitę, tačiau prieš ir po Vėlinių šis grafikas sustiprinamas – kai kur konteineriai ištuštinami net kasdien. MAATC atstovė sako, kad stengiamasi palaikyti tvarką net ir didžiausio lankytojų srauto metu, todėl tokie papildomi reisai yra būtini.
Pasak MAATC Komunikacijos specialistės J. Morozaitės, daugumoje kapinių šiuo metu įrengti atskiri konteineriai įvairioms atliekoms: mišrioms komunalinėms, plastiko ir metalo pakuotėms, popieriui, stiklui, o kai kur – ir žaliosioms atliekoms. Lankytojų prašoma atidžiai skaityti ženklinimą ir mesti atliekas į tinkamus konteinerius. Vis dar pasitaiko atvejų, kai į plastiko konteinerį patenka dirbtinės gėlės ar vaško likučiai, nors tokios atliekos nėra tinkamos perdirbimui.
Atliekas svarbu tinkamai rinktis rūšiuoti
Dirbtinės gėlės – viena iš dažniausiai pasitaikančių kapinių atliekų. Jos gaminamos iš įvairių medžiagų – plastiko, metalo, audinio, todėl perdirbimui netinka. Tokias gėles reikia mesti į mišrių atliekų konteinerį. „Dirbtinės gėlės nesuyra ir neperdirbamos, todėl raginame jų vengti ir rinktis natūralius papuošimus, kurie nekenkia aplinkai“, – sako MAATC atstovė. Tuo tarpu stiklines ir metalines žvakides galima mesti į stiklo arba metalo pakuočių konteinerius, jei jos švarios ir be vaško likučių.
Jei žvakidė nebetinkama perdirbimui arba sudaryta iš kelių medžiagų, ją reikėtų mesti į mišrių atliekų konteinerį. Dauguma plastikinių žvakių įdėklų pagaminti iš perdirbamo plastiko – PP ar PET, todėl švarūs ir be vaško jie gali būti metami į plastiko konteinerį. Užterštus ar deformuotus įdėklus reikia mesti į mišrias atliekas.
Pasibaigus šventiniam laikotarpiui, kai nuvysta gėlės ir vainikai, kyla klausimas, kur dėti šias natūralias medžiagas. MAATC primena, kad nuvytusios gėlės, vainikai iš šiaudų ar eglišakių laikomi žaliosiomis atliekomis. Jei kapinėse yra tam skirtos talpos, tokias atliekas reikėtų mesti būtent į jas. Žaliosios atliekos vėliau kompostuojamos, todėl iš jų gaminamos dirvožemį gerinančios medžiagos.
Specialistė taip pat primena, kad prieš išmetant žvakides rekomenduojama atskirti vašką nuo stiklo ar plastiko. Tai padeda užtikrinti, kad žvakidės būtų tinkamai perdirbtos. Jei vaško pašalinti nepavyksta, tokią žvakidę reikia mesti į mišrių atliekų konteinerį. Šios, iš pirmo žvilgsnio, smulkmenos lemia, ar atliekos keliaus perdirbimui, ar taps papildomu taršos šaltiniu.
Puošti kapus raginama sąmoningai
MAATC kasmet prieš Vėlines vykdo informacinę kampaniją, kuria siekiama priminti gyventojams apie atsakingą atliekų tvarkymą ir tvarias alternatyvas. Kampanijos metu raginama rinktis daugkartines žvakides ar vieną bendrą žvakę keliems artimiesiems, vengti dirbtinių gėlių ir plastikinių dekoracijų, į kapines vykti su daugkartiniais maišeliais ir visada rūšiuoti atliekas pagal užrašus ant konteinerių. „Mažiau plastiko – mažiau taršos. Pagarbą išėjusiems galime parodyti ir be perteklinio vartojimo“, – sako MAATC Komunikacijos specialistė Jurgita Morozaitė.
Visose veikiančiose kapinėse yra sudarytos sąlygos rūšiuoti atliekas. Jei lankytojai kur nors pasigenda rūšiavimo konteinerių, tai dažniausiai laikina situacija – jie galėjo būti ištuštinti ar perkelti. Nors, anot MAATC informacijos, papildomų rūšiavimo punktų įrengimas artimiausiu metu neplanuojamas, gyventojai raginami aktyviai naudotis esama infrastruktūra ir rūšiuoti atsakingai.
Vėlinės – rimties ir susikaupimo metas, kai prisimename tuos, kurių nebėra. Tai ir proga parodyti pagarbą ne tik artimųjų atminimui, bet ir aplinkai. Kiekvienas sąmoningas pasirinkimas – natūrali gėlė vietoje plastikinės, daugkartinė žvakidė vietoje vienkartinės – yra mažas, bet svarbus žingsnis į švaresnę ir tvaresnę ateitį.